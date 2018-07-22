Suriye ve Güney Osetya, diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşma imzaladı

Suriye ulusal ajansı SANA, düzenlenen toplantıda, bakanların çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin gelişimini ele aldıklarını bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim, her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda bir takım ikili anlaşmaların imzalandığını belirtti.
© AP Photo / Alexander Kots/Komsomolskaya Pravda via AP
Güney Osetya Dışişleri Bakanı da, ülkesinin Şam tarafından tanınmasından ötürü minnettar olduğunu belirterek, Şinvali'nin ekonomi, siyaset ve kültür alanında Suriye ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.
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