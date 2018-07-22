Suriye ve Güney Osetya, diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşma imzaladı

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile Güney Osetyalı meslektaşı Dmitriy Medoev, Pazar günü Şam'da devletler arası diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair bir anlaşma imzaladılar.

© AP Photo / Alexander Kots/Komsomolskaya Pravda via AP ABD, Suriye'nin Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasını kınadı

Suriye ulusal ajansı SANA, düzenlenen toplantıda, bakanların çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin gelişimini ele aldıklarını bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim, her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda bir takım ikili anlaşmaların imzalandığını belirtti.

Güney Osetya Dışişleri Bakanı da, ülkesinin Şam tarafından tanınmasından ötürü minnettar olduğunu belirterek, Şinvali'nin ekonomi, siyaset ve kültür alanında Suriye ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.