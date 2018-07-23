İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki bir baskın sırasında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü duyurdu.

Beytüllahim'in Beyt Cala beldesindeki El-Huseyn Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Beytüllahim'in güneyinde yer alan Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nda çıkan olaylarda gerçek mermiyle vurulan 15 yaşındaki Filistinli çocuk öldü

Kaynaklar, Erkan Sair Mezher adlı Filistinli çocuğun göğsüne isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, bu sabah Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın yaptığını, baskın nedeniyle İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede yaşandığını aktardı. Tanıklar, askerlerin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığını söyledi.

İsrail ordusu ise askerlerin kampa girdiğini doğrulayarak 'terör faaliyeti' nedeniyle 2 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada "Operasyon sırasında şiddetli bir karışıklık çıktı. Filistinliler İsrail askerlerine taş, molotof kokteyl ve patlayıcı attı" dendi.

Askerlerin gerçek mermi ile müdahale ettiği de belirtildi.