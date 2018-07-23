İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Kaynaklar, Erkan Sair Mezher adlı Filistinli çocuğun göğsüne isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, bu sabah Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın yaptığını, baskın nedeniyle İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede yaşandığını aktardı. Tanıklar, askerlerin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığını söyledi.
İsrail ordusu ise askerlerin kampa girdiğini doğrulayarak 'terör faaliyeti' nedeniyle 2 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada "Operasyon sırasında şiddetli bir karışıklık çıktı. Filistinliler İsrail askerlerine taş, molotof kokteyl ve patlayıcı attı" dendi.
Askerlerin gerçek mermi ile müdahale ettiği de belirtildi.
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