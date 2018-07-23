Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı

Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan bir polis yaralandı.
Nitekim Vali Yardımcısı Tahir Abdullah " (Yerel saatle) 07.45'te iki silahlı kişi binanın girişine yaklaştı, güvenliklere ateş açtı. İçeri girmeyi başardılar, şu anda 3. kattalar" dedi.
Öte yandan yine AA'nın haberine göre silahlı 3 kişiden birinin üzerindeki bombayı patlattı, diğeri de öldürüldü.
Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken içeriden hala silah sesleri geliyor.
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