İran Devrim Muhafızları Komutanı: Trump'ın İran aleyhine sözleri psikolojik savaş

"Milis Güçleri (BESİÇ) Başkanı Geybperver, ABD Başkanı'nın sosyal medya üzerinden İran aleyhinde yaptığı açıklamalara ilişkin, 'psikolojik savaş' ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Trump'ın İran aleyhine adım atma isteğini de 'hata' olarak değerlendiren Geybperver, 'İran İslam Devrimi'nin değerlerinden ve inancından geri adım atmayacaklarını' belirtti.

'HALK VE ORDU DİRENECEK'

"Halk ve silahlı kuvvetler düşmanlara karşı direneceklerdir" diyen Besiç Başkanı ABD'nin İran'ı yok edinceye kadar durmayacağını belirterek "Ancak Trump İran'a karşı hiçbir şey yapamaz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı bir açıklamada, ABD yönetimine "Aslan'ın kuyruğuyla oynama yoksa pişman olursun" diye seslenmiş, Trump da buna karşılık Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, Ruhani'yi bir daha ABD'yi tehdit etmemesi için 'uyarmıştı'.