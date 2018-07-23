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13:12 23 Temmuz 2018
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    İsrail’in ABD’yle birlikte geliştirdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı

    İsrail ilk kez Davut Sapanı'nı kullandı

    © AFP 2018 / JACK GUEZ
    Ortadoğu
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    İsrail ABD’yle birlikte geliştirdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı'nı ilk kez kullandı. Suriye'de silahlı muhalifler ile hükümet güçlerinin çatışması sırasında roket alarmı verilmesi üzerine İsrail, Suriye içine 2 adet füze fırlattı.

    İsrail - Davut Sapanı
    © REUTERS / Sebastian Scheiner
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    Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail ilk kez ABD’yle birlikte geliştirdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı’nı kullandı.

    Sabah saatlerinde Suriye'de atılan roketler nedeniyle önce İsrail'in kuzeyindeki  Safed kenti ve Celile bölgesinde birkaç dakika sonra da Golan Tepeleri ve Katzrin kentinde siren sesleri duyulduğu belirtildi.

    Yarım saat sonra da Celile ve Golan Tepeleri bölgesi için yeniden sirenlerin devreye sokulduğu belirtildi.

    DAVUT SAPANI SURİYE'YE 2 ROKET ATTI

    İHA
    © Flickr / US Air Force
    Bir haftada ikinci kez Suriye İHA'sı-İsrail füzesi oyunu
    İsrail ordusundan yapılan açıklamada (IDF) "İsrail'in kuzeyindeki alarmlar Suriye'nin iç çatışması nedeniyle atılan roketler nedeniyle duyuldu. Bunun sonucu olarak Davut Sapanı roketlere yönelik 2 füze fırlattı.  Suriye'den atılan roketler yine Suriye'nin içine düştü. (İsrail tarafında) hasar ve can kaybı yok" dendi.

    İsrail basınının akatrdığına göre bölgede yaşayanlar sosyal medyadaki paylaşımlarında Davut Sapanı'ndan Patriot tipi füze atılmış olabileceğini söyledi.

    Ancak füzelerin hangi noktaları vurduğu konusunda açıklama yapılmadı.

    İsrail iki hafta önce de Suriye'den İsrail'e sızdığını öne sürdüğü insansız hava araçlarını gerekçe göstererek 2 Patriot füzesi ateşlediğini duyurmuştu. 

    ABD’yle birlikte geliştirlen yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı,  uzun menzilli Arrow füzeleri ve kısa menzilli roketlere karşı geliştirilen Demir Kubbe ile birlikte İsrail'in çok katmanlı savunma sisteminin son ayağı olmuştu.

    Sistem nisan ayında faaliyete geçmişti.

    Son haftalarda Suriye hükümet güçleri Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki kısmını geri almak için şiddetli bir saldırı başlatmış ve Dera'daki silahlı muhaliflerin büyük kısmı teslim olmuştu. 

    Rusya'nın da desteğiyle Suriye güçleri şimdi Golan Tepeleri'nin güneyinde bulunan İsrail-Ürdün ve Suriye sınırı üçgenindeki silahlı muhaliflerle mücadeleye odaklandı.

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    Etiketler:
    Davut Sapanı, Hava savunma sistemi, İsrail, Suriye
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