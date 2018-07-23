İsrail ilk kez Davut Sapanı'nı kullandı

Sabah saatlerinde Suriye'de atılan roketler nedeniyle önce İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti ve Celile bölgesinde birkaç dakika sonra da Golan Tepeleri ve Katzrin kentinde siren sesleri duyulduğu belirtildi.
Yarım saat sonra da Celile ve Golan Tepeleri bölgesi için yeniden sirenlerin devreye sokulduğu belirtildi.
Following the reports of sirens sounding in northern Israel, it was concluded that the rockets were from internal fighting in Syria where they later fell. In response to the threat,the IDF launched 2 David's Sling aerial defense system interceptors. No injuries or damage reported— IDF (@IDFSpokesperson) July 23, 2018
DAVUT SAPANI SURİYE'YE 2 ROKET ATTI
İsrail basınının akatrdığına göre bölgede yaşayanlar sosyal medyadaki paylaşımlarında Davut Sapanı'ndan Patriot tipi füze atılmış olabileceğini söyledi.
Ancak füzelerin hangi noktaları vurduğu konusunda açıklama yapılmadı.
İsrail iki hafta önce de Suriye'den İsrail'e sızdığını öne sürdüğü insansız hava araçlarını gerekçe göstererek 2 Patriot füzesi ateşlediğini duyurmuştu.
ABD’yle birlikte geliştirlen yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı, uzun menzilli Arrow füzeleri ve kısa menzilli roketlere karşı geliştirilen Demir Kubbe ile birlikte İsrail'in çok katmanlı savunma sisteminin son ayağı olmuştu.
Sistem nisan ayında faaliyete geçmişti.
Son haftalarda Suriye hükümet güçleri Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki kısmını geri almak için şiddetli bir saldırı başlatmış ve Dera'daki silahlı muhaliflerin büyük kısmı teslim olmuştu.
Rusya'nın da desteğiyle Suriye güçleri şimdi Golan Tepeleri'nin güneyinde bulunan İsrail-Ürdün ve Suriye sınırı üçgenindeki silahlı muhaliflerle mücadeleye odaklandı.
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