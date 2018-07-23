Netanyahu, Trump'ın İran'a karşı 'sert duruşunu' övdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yönelik tehditvari uyarısına İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan övgü geldi. Netanyahu "İran rejiminin saldırganlığına karşı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün sergilemiş olduğu sert duruşu övmek istiyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun birbirlerine yönelik sert uyarıları hakkında İsrail Başbakanı Netanyahu açıklama yaptı.

'İRAN UZUN YILLAR ULUSLARARASI GÜÇLERCE ŞIMARTILDI'

Kabine toplantısının başlangıcında konuya ilişkin konuşan Netanyahu "İran rejiminin saldırganlığına karşı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün sergilemiş olduğu sert duruşu övmek istiyorum" dedi.

Netanyahu 'İran yönetiminin uzun yıllar uluslararası güçler tarafından şımartılmasının' ardından ABD Başkanı ve ABD Dışişleri Bakanı'nın 'net bir görüş içinde' olduğunu ifade etti

© REUTERS / Brendan McDermid Pompeo, İran yönetimini 'mafyaya' benzetti

İran Cumhurbaşkanı Ruhani dün başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarını eleştirmiş ve "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" ifadelerini kullanmış ve Trump'a "Aslan'ın kuyruğuyla oynamayın yoksa pişman olursunuz" diye seslenmişti.

Trump ise bugün Twitter hesabındaki mesajında Ruhani'ye doğrudan seslenerek "Bir daha asla ama asla ABD'yi tehdit etmeyin aksi halde tarih boyunca birkaçının yaşadığı gibi bunun acısını çekeceksiniz. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et" demişti.

Pompeo ise California'da yurtdışında yaşayan İranlılarla bir araya geldiği toplantıda ülkesinin İran'daki yönetim karşıtlarına destek olacağını belirterek, İran yönetimini 'mafyaya' benzetmişti.