Şam’ın ‘suç’ dediği tahliye operasyonu: Yüzlerce Beyaz Miğferler üyesi Suriye’den ayrılamadı

İsrail’in tahliye ettiği, yardım örgütü olduklarını öne süren ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkan Beyaz Miğferler grubundan yüzlerce kişinin sahadaki olumsuz koşullar nedeniyle Suriye’den ayrılamadığı belirtildi. Suriye hükümeti ise tahliyeyi ‘suç’ olarak nitelendirdi.

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Rus uzman: Beyaz Miğferler tamamen gözden düştükleri için tahliye edildi

AFP'nin haberine göre, İsrail'in tahliye operasyonu sırasında yüzlerce Beyaz Miğferler grubu ve aile bireyi ‘sahadaki olumsuz koşullar nedeniyle' Suriye'den çıkamadı. Ajansa konuşan Kanada hükümetinden bir kaynak, ülkedeki istikrarsız durumun yeni bir tahliye operasyonu gerçekleştirme şansını zorlaştırdığını ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, tahliye için 800 kişiye izin verdiklerini, 422'sinin ülkeye gelebildiğini bildirmişti.

İsrail, 'yardım örgütü' olduklarını öne süren ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler ve ailelerini, ABD, Kanada ve AB'nin talebiyle Suriye'den tahliye etti.

İsrail basını yaklaşık 800 üyenin Golan Tepeleri'nden Ürdün'e götürüldüğünü yazmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de, 400'den fazla Beyaz Miğfer üyesinin tahliyesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

Beyaz Miğferler Suriye hükümetine karşı provokasyonlarla gündeme gelmişti. Rus Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, El Kaide ile bağlantılı olduğunu belirttiği grubun, 4 Nisan 2017'de Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde Şam tarafından kimyasal silah kullanıldığı provokasyonunu gerçekleştirmek için hafif bomba kullandığını söylemişti.

© Sputnik / Morad Saeed ABD’li yazar: Beyaz Miğferler, Esad karşıtı eylemler yürütüyor

Suriye hükümeti tahliye operasyonunu İsrail ve onun maşaları tarafından gerçekleştirilen, suç niteliğinde bir operasyon olarak nitelendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD, İngiltere, Ürdün, Almanya ve Kanada'nın tahliyeye verdiği desteğin, Suriye'de teröristleri desteklediklerini ortaya koyduğu belirtildi.