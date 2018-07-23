Şam’ın ‘suç’ dediği tahliye operasyonu: Yüzlerce Beyaz Miğferler üyesi Suriye’den ayrılamadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, tahliye için 800 kişiye izin verdiklerini, 422'sinin ülkeye gelebildiğini bildirmişti.
İsrail, 'yardım örgütü' olduklarını öne süren ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler ve ailelerini, ABD, Kanada ve AB'nin talebiyle Suriye'den tahliye etti.
İsrail basını yaklaşık 800 üyenin Golan Tepeleri'nden Ürdün'e götürüldüğünü yazmıştı.
Beyaz Miğferler Suriye hükümetine karşı provokasyonlarla gündeme gelmişti. Rus Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, El Kaide ile bağlantılı olduğunu belirttiği grubun, 4 Nisan 2017'de Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde Şam tarafından kimyasal silah kullanıldığı provokasyonunu gerçekleştirmek için hafif bomba kullandığını söylemişti.
Suriye hükümeti tahliye operasyonunu İsrail ve onun maşaları tarafından gerçekleştirilen, suç niteliğinde bir operasyon olarak nitelendirdi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD, İngiltere, Ürdün, Almanya ve Kanada'nın tahliyeye verdiği desteğin, Suriye'de teröristleri desteklediklerini ortaya koyduğu belirtildi.
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