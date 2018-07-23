Kayıt
15:37 23 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Beyaz Miğferler

    Şam’ın ‘suç’ dediği tahliye operasyonu: Yüzlerce Beyaz Miğferler üyesi Suriye’den ayrılamadı

    © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 20

    İsrail’in tahliye ettiği, yardım örgütü olduklarını öne süren ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkan Beyaz Miğferler grubundan yüzlerce kişinin sahadaki olumsuz koşullar nedeniyle Suriye’den ayrılamadığı belirtildi. Suriye hükümeti ise tahliyeyi ‘suç’ olarak nitelendirdi.

    Beyaz Miğferler
    © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
    Rus uzman: Beyaz Miğferler tamamen gözden düştükleri için tahliye edildi
    AFP'nin haberine göre, İsrail'in tahliye operasyonu sırasında yüzlerce Beyaz Miğferler grubu ve aile bireyi ‘sahadaki olumsuz koşullar nedeniyle' Suriye'den çıkamadı. Ajansa konuşan Kanada hükümetinden bir kaynak, ülkedeki istikrarsız durumun yeni bir tahliye operasyonu gerçekleştirme şansını zorlaştırdığını ifade etti.

    Ürdün Dışişleri Bakanlığı, tahliye için 800 kişiye izin verdiklerini, 422'sinin ülkeye gelebildiğini bildirmişti.

    İsrail, 'yardım örgütü' olduklarını öne süren ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler ve ailelerini, ABD, Kanada ve AB'nin talebiyle Suriye'den tahliye etti.

    İsrail basını yaklaşık 800 üyenin Golan Tepeleri'nden Ürdün'e götürüldüğünü yazmıştı.

    Beyaz Miğferler, Halep'teki bir kurtarma görevinde
    © AFP 2018 / KARAM AL-MASRI
    İsrail, Beyaz Miğferler'i Suriye'den tahliye etti
    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de, 400'den fazla Beyaz Miğfer üyesinin tahliyesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

    Beyaz Miğferler Suriye hükümetine karşı provokasyonlarla gündeme gelmişti. Rus Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, El Kaide ile bağlantılı olduğunu belirttiği grubun, 4 Nisan 2017'de Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde Şam tarafından kimyasal silah kullanıldığı provokasyonunu gerçekleştirmek için hafif bomba kullandığını söylemişti.

    Beyaz Miğferler
    © Sputnik / Morad Saeed
    ABD’li yazar: Beyaz Miğferler, Esad karşıtı eylemler yürütüyor
    ŞAM: SUÇ NİTELİĞİNDE BİR OPERASYON

    Suriye hükümeti tahliye operasyonunu İsrail ve onun maşaları tarafından gerçekleştirilen, suç niteliğinde bir operasyon olarak nitelendirdi.

    Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD, İngiltere, Ürdün, Almanya ve Kanada'nın tahliyeye verdiği desteğin, Suriye'de teröristleri desteklediklerini ortaya koyduğu belirtildi.

    İlgili konular:

    ABD’li oyuncu Clooney’den ‘Beyaz Miğferler’ filmi
    'İdlib kimyasal saldırısı haberlerinin dayandırıldığı Beyaz Miğferler enformasyon savaşının bir aracı'
    İdlib'deki kimyasal saldırı haberlerine kaynak gösterilen Beyaz Miğferler'e sahtecilik suçlaması
    'Beyaz Miğferler, sadece İslamcı grupların faal olduğu bölgelerde çalışıyor'
    Konaşenkov’dan Üzümcü’ye: Sarin gazı kullanıldıysa, Beyaz Miğferler neden maske takmıyor?
    Etiketler:
    El Kaide, Beyaz Miğferler, İgor Kirillov, Heather Nauert, Ürdün, İngiltere, Şam, Han Şeyhun, Rusya, ABD, İsrail, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Türkiye’den Bab’a spor kompleksi
    Türkiye'den El Bab'a spor kompleksi
    Karikatür
    'Azak Denizi'ni mayınlarla kaplayalım'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet