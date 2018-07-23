Lübnan'daki yaklaşık 850 Suriyeli daha evlerine dönüyor

Beyrut ile Şam arasında koordine edilen son dönüş operasyonunda, yaklaşık 850 Suriyeli mülteci Lübnan’dan kendi ülkesine döndü.

© AA / Ratib Al Safadi Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 377'si, ülkelerine geri döndü

AFP'nin haberine göre, Lübnan'ın doğu sınırında bulunan Arsal bölgesinden, farklı yaşlardan çocuk, kadın ve erkek araba, traktör ve minivan araçlarıyla ülkesine döndü.

Güvenlik güçleri, çanta, kutu, yemek ve hatta kümes hayvanlarıyla dönmek isteyenleri kimlik kontrolünden geçirdi.

Lübnan haber Ajansı NNA, yaklaşık 850 Suriyeli mültecinin gönüllü dönüşü, bu sabah başladığını açıkladı.

Suriye krizi başladığından beri, 1.5 milyona yakın Suriyeli, Lübnan'a sığınmak zorunda kaldı.

Son bir kaç ayda, iki ülke arasında koordine edilen benzer operasyonlarla, 800'dan fazla Suriyeli ülkesine döndü.