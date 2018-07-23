Rus büyükelçi: Katar ile S-400’ler hakkındaki görüşmeler sürüyor

Rusya’nın Doha Büyükelçisi Nurmahmad Holov, Katar’ın Kalaşnikof olarak bilinen AK tüfekleri, bombaatarlar ve tanksavar füzeler için Rusya ile görüşmeleri tamamladığını, S-400 füze savunma sistemleri için de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

© Sputnik / Dmitry Vinogradov Katar: S-400 almak için Rusya ile görüşüyoruz

Rus basınına konuşan Holov, Doha'nın Rusya'dan Kalaşnikof tüfekleri, bombaatarlar, makineli tüfekler ve Kornet tanksavar füzeleri sevkiyatı yapmasının beklendiğini ifade etti.

Holov, Doha'nın Rusya ile savunma alanındaki işbirliğini ateşli silah sevkiyatının ilerisine taşımayı istediğini de belirtti.

Holov "S-400 hava savunma sistemleri konusunda görüşmeler devam ediyor, ancak şimdiye kadar net bir sonuç alınmadı" dedi.

Ayrıntılara değinmeyen Holov, Doha'nın ‘S-400 istiyor olabileceğini' ifade etti.

Katar Danışma Meclisi (Majlis Al Shura) Başkanı Ahmed bin Abdullah Zaid El-Mahmud da, Doha'nın Moskova ile S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmişti.