Rus büyükelçi: Katar ile S-400’ler hakkındaki görüşmeler sürüyor

Holov, Doha'nın Rusya ile savunma alanındaki işbirliğini ateşli silah sevkiyatının ilerisine taşımayı istediğini de belirtti.
Holov "S-400 hava savunma sistemleri konusunda görüşmeler devam ediyor, ancak şimdiye kadar net bir sonuç alınmadı" dedi.
Ayrıntılara değinmeyen Holov, Doha'nın ‘S-400 istiyor olabileceğini' ifade etti.
Katar Danışma Meclisi (Majlis Al Shura) Başkanı Ahmed bin Abdullah Zaid El-Mahmud da, Doha'nın Moskova ile S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmişti.
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