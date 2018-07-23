Erbil Valiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

© REUTERS / Azad Lashkari Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı

Erbil Asayiş Güçleri Müdürü Tarık Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öldürülen 3 kişinin kimliklerini biliyoruz ancak isimlerini kamuoyuna daha sonra açıklayacağız." dedi.

Saldırganların kimliklerine ilişkin Nuri, "Saldırganların 3'ü de Erbil sakini." ifadesini kullandı.

Ancak, Terörle mücadele Genel Müdürlüğü'nün resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşıma göre, saldırganların lise öğrencisi oldukları belirtilirken, kimlikleri ise 2002 doğumlu Rahel Mohammed Rostam Musa, 2000 doğumlu Bilal Sleman Abdulrahman Ahmed ve 2002 doğumlu Abdulrahman Rahim Qadir şeklinde açıklandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Erbil Asayiş Güçleri Müdür Yardımcısı Barzan Kasap ise saldırıda valilik binasında görevli bir hizmet personelinin hayatını kaybettiğini, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin kısa süre içinde olay yerine intikal ederek saldırganları etkisiz hale getirdiğini kaydeden Kasap, saldırganların hiçbirinin bomba patlatmadığı bilgisini paylaştı.

Erbil Valilik binasına bu sabah 3 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırının IŞİD tarafından planlandığı tahmin ediliyor.