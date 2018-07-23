Uluslararası Adalet Divanı: Birleşik Arap Emirlikleri'nin ablukası, Katar'ın haklarını ihlal ediyor

Uluslararası Adalet Divanı, abluka altındaki Katar'ın başvurusuyla ilgili ilk değerlendirmesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katarlıların haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar'ın yaptığı başvuruyla ilgili ara kararında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) parçaladığı Katarlı ailelerin yeniden birleşebilmesi, Katarlı öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmesi, Katarlıların BAE'deki yargı sistemine erişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

Katar kanalı Al Jazeera'ya göre, Lahey merkezli UAD'nin ara kararında, bu uygulamaların ırkçı ayrımcılık olduğu, dolayısıyla BAE'nin Katarlıların haklarını ihlal ettiği ifade edildi.

Haziran 2017'den beri Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın ilişkileri kesmekle kalmayıp kara-hava-deniz ablukası altına aldıkları Katar, geçen ay UAD'ye BAE'ye karşı 'ayrımcılık' davası başvurusunda bulunmuştu.

© AP Photo / Pavel Golovkin Rus büyükelçi: Katar ile S-400’ler hakkındaki görüşmeler sürüyor

Katar, BAE'yi çoğunluğu bu ülkede aile kurmuş ve mal mülk edinmiş binlerce Katarlıyı sınırdışı ederek ve hava sahası ile limanlarını Katar'a kapatarak uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor.

Katar'a göre BAE, ulus temelinde ayrımcılığı da içeren 'Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'yi (CERD) ihlal ediyor.

Katar ve BAE'nin imzacısı olduğu CERD'e Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır taraf değil.

Karara Katar açısından ilerleme olarak bakılsa da BAE'nin uyması beklenmiyor. Uymadığı için Katar'ın BM Güvenlik Konseyi'ne gitmesi durumunda da ne sonuç elde edeceği meçhul.