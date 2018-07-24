Suriye Baş Müftüsü Beyaz Miğferler’e yüklendi: Onlar savaş suçluları

Suriye Baş Müftüsü Şeyh Ahmed Bedreddin Hassun, Rus askerlerin aile üyeleriyle buluşmasında, Beyaz Miğferler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Hassun, "Bu insanlar sığınmacı değil, savaş suçluları. Ben, ülkelerimizin hükümetlerine, Beyaz Miğferler örgütünün üyelerini takip etmeleri, nerede olurlarsa olsun onları bulmaları için başvurmak isterdim. Zira Duma'da (ve diğer kentlerde) kimyasal silah kullananlar da bu kişilerdi.

Bu kişilerin tümü çok iyi eğitim almış durumdalar. Aralarında birçok kimyager var. İnsani misyonlar kisvesi altında sivil halka karşı kimyasal madde kullandılar. Biz, bu kişilerin neden Suriye'ye kaçmadıklarını, Suriye toplumuna geri dönmek istemediklerini sormak istiyoruz. Bunun tek yanıtı var, Batı, Suriye toplumunu yıkmak için bu güce güvendi" diye konuştu.



'KİMYASAL MADDE KULLANDILAR'

Hassun'a göre Beyaz Miğferler, Halep ve İdlib dahil olmak üzere çeşitli saldırılarda kimyasal madde kullandı.

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Şam’ın ‘suç’ dediği tahliye operasyonu: Yüzlerce Beyaz Miğferler üyesi Suriye’den ayrılamadı

Daha önce İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin isteği üzerine, Suriye'deki Beyaz Miğferler üyelerini aileleriyle birlikte tahliye ettiklerini duyurmuştu.

Ardından tahliye edildiği bildirilen gruptan yüzlerce kişinin sahadaki olumsuz koşullar nedeniyle Suriye'den ayrılamadığı ortaya çıkmıştı. Suriye hükümeti ise tahliyeyi ‘suç' olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre önce 800 kişinin tahliyesi için anlaşma olmasına rağmen bu ülkeye sadece 422 kişi tahliye edilebildi.