Kudüs'teki Ağlama Duvarı'ndan 100 kilogramlık taş düştü

Kudüs’ün simgelerinden biri olan Ağlama Duvarı’ndan yaklaşık 100 kilogram ağırlığında bir taşın genel ibadet alanına düştüğü, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kudüs Valisi Nir Barkat'ın basın dairesi aracılığı ile yaptığı açıklamada, Yahudilerin kutsal olarak kabul ettiği duvarda yaşanan olayı bir mucize olarak niteledi. Barkat, "100 kilogram ağırlığında bir taş, dua eden bir kadının çok yakınına düştü, fakat hiç kimse yaralanmadı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca Ağlama Duvarı'ndan sorumlu olan Başbakanlık Ofisi'nden, ‘Duvarın yıkılmasını önlemek ve buna benzer olaylar ile ilgili riskleri minimuma indirmek için' sorumlu kurumları periyodik teftişlerini sıklaştırmasını istemesini talep edileceği kaydedildi.

Şu anda girişlere kapatılan genel ibadet alanına intikal eden İsrail Tarihi Eserler Kurumu yetkililerinin, zararın boyutunu değerlendirmeye yönelik çalışma yaptığı ifade edildi.