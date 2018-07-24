Zarif Trump'a seslendi: Dikkatli ol

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın son açıklamalarından etkilenmediklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS! — Javad Zarif (@JZarif) 23 Temmuz 2018

© REUTERS / Yuri Gripas İran Dışişleri Bakanı Zarif: Pompeo'nun sözleri hayal ürünü ve mantık dışı

​"Etkilenmedik: Dünya birkaç ay önce daha sert yaygaralara şahit oldu. İranlılar 'daha medeni olanlardan' 40 yıldır bu yaygaraları duyuyor. Biz binlerce yıldır varız ve bazı ülkelerin ömründen daha fazla hayatta kalan kendi imparatorluğumuz dahil birçok imparatorluğun çöküşünü gördük. Dikkatli ol!"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, ABD yönetimini "tehdit" etmiş, Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'yi bir daha ABD'yi tehdit etmemesi için sert bir dille "uyarmıştı". ​