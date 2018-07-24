Netanyahu: Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşüyor

'YURTTAŞLARIN EŞİT HAKLARINI HEP KORUDUK'
Netanyahu, ''Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşürken, İsrail, vatandaşlarının eşit haklarını yasadan önce de yasan sonra da koruyor'' dedi.
İsrail lideri, 'Erdoğan'ın Suriyelileri ve Kürtleri katlettiği, kendi vatandaşlarını hapse attığı' iddiasını da tekrarladı.
Öncesinde Erdoğan, Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın kabul edilmesinin, 'İsrail'in en faşist, en ırkçı devlet olduğunu' kanıtladığını dile getirmiş, ''Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır'' demişti.
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