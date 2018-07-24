İran'dan komşu ülkelere uyarı: Teröristlerin sınırlardaki mevzilerini hedef alacağız

Tahran merkezli Tasnim Haber Ajansına konuşan İran İçişleri Bakanı Güvenlik Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, isim vermeden "Biz söz konusu komşu ülkelere bu teröristlere karşı gereken müdahaleyi yapmalarını bildirdik, ancak gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda ülkemizin güvenliğini sağlamak için teröristlerin sınırlardaki mevzilerini hedef alacağız" dedi.

İran'ın batısındaki Merivan kentinde 11 Devrim Muhafızının ölümüyle sonuçlanan saldırıyı PKK'nın İran yapılanması PJAK'ın üstlenmişti.

'İRAN DAHA BÜYÜK SALDIRILARI GERİDE BIRAKTI'

İran Yargı Gücü Başkanı Ayetullah Sadık Laricani de bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu cinayeti gerçekleştirenler ve bunun arkasında duran unsurlar bu tür cinayetlerle İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede ve dünyadaki tavırlarını etkileyebileceklerini düşünüyor. Bu kesinlikle yanlış bir algı zira İran halkı İslami İnkılap tarihi boyunca bu ve bundan da daha büyük saldırıları geride bıraktı. Ancak ilkelerinden bir adım bile uzaklaşmadı" dedi.