BM, Beyaz Miğferler'in Suriye'den tahliye edilmesi operasyonunu sahiplenmedi: Bizim bir alakamız yok

© REUTERS / Abdalrhman Ismail Suriye Baş Müftüsü Beyaz Miğferler’e yüklendi: Onlar savaş suçluları

Birleşmiş Milletler'in (BM), 420'den fazla Beyaz Miğferler üyesinin Suriye'den tahliyesiyle ilgili pazartesi günü basına açıklamalarda bulunan Genel Sekreterliği Sözcüsü Stefane Dujarrik, "Beyaz Miğferler'in tahliyesi süreciyle herhangi bir alakamız yok" dedi. Dujarrik ayrıca, "420 Suriyeliyi kabul eden Ürdünlülere bu cömertlikleri ve misafirperlerliklerinden ötürü müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Dujarrik, Beyaz Miğferler'in Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına yönelik gerçek olmayan senaryolar kurgulamasının hatırlatılması üzerine ise, "BM yüksek Komisyonu üyeleri her zaman yaptıkları şeyi yaptılar. Bu durumda da, 422 kişi risk altındaydı. Yapılan şey, zaten milyonlarca Suriyeli için yapılmakta olan bir şey" dedi.