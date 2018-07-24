İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: ABD hedef menzilimizde

© REUTERS / David Mdzinarishvili Zarif Trump'a seslendi: Dikkatli ol

Bakıri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı hedef alan söylemlerine cevaben yazılı açıklama yaptı.

İran'ın 'her düzeydeki tehdide ezici karşılık vereceğini' vurgulayan Bakıri, açıklamasında şunları kaydetti:

"Konuşlanma merkezleri ve çıkarları İran silahlı kuvvetlerinin hedef menzilinde olan düşmanlar özellikle de ABD, bölge ve dünyada çok geniş düzeyde hayal etmesi mümkün olmayan cevapla karşılaşmamak için aslanın kuyruğuyla oynamamalıdır."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı. ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" ifadelerini kullanmıştı.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Temmuz 2018

​İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Trump başkanlığındaki Washington yönetimi kasımdan itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.