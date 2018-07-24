'ABD, Afganistan hükümetini Raşit Dostum'u Türkiye'den geri getirmeye zorladı'

Raşid Dostum'un lideri olduğu Afganistan Ulusal İslam Hareketi'nden bir kaynağın aktardığı bilgiye göre Dostum'a yakın isimlerden biri olan Nizamuddin Kaysari'nin tutuklanmasına karşı protesto gösterileri ortamında hareketin aktivistleri, Cumhurbaşkanı'na baskı yapmaya yönelik girişimlerde bulundu ve bunun sonucunda Gani, Dostum'la görüşmeye başlamak zorunda kaldı.
Sputnik'in diğer bir kaynağına göreyse Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Kabil'de yaptığı görüşme sırasında Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ulusal birlik hükümetiyle anlaşmaya uymadığını, iktidarı kendi eline aldığını ve hiç kimseye danışmadan hüküm sürdüğünü bildirerek, ABD'nin ona baskı yapmaması halinde muhaliflerin daha kapsamlı protestolar başlatacağını ifade etti.
Dostum, bir siyasi rakibine işkence ve cinsel saldırı yapılması emri verdiğine yönelik iddiaların ABD dâhil birçok müttefik ülkeden tepki çekmesinin ardından Mayıs 2017'de ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye gitmişti.
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