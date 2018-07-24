'ABD, Afganistan hükümetini Raşit Dostum'u Türkiye'den geri getirmeye zorladı'

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ihtilafları nedeniyle gayri resmi olarak Türkiye'ye sürülen ve bir süredir Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, geçtiğimiz pazar günü ülkesine geri döndü.

© AA / Sayed Khodaberdi Sadat Raşid Dostum Kabil'e döndü: Taliban'la barış tüm görevlerimden daha önemli

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte Dostum'un dönmesi ile ilgili anlaşmanın ABD'nin Afganistan Cumhurbaşkanı'na yaptığı baskı sonucunda sağlandığını ifade etti.

Raşid Dostum'un lideri olduğu Afganistan Ulusal İslam Hareketi'nden bir kaynağın aktardığı bilgiye göre Dostum'a yakın isimlerden biri olan Nizamuddin Kaysari'nin tutuklanmasına karşı protesto gösterileri ortamında hareketin aktivistleri, Cumhurbaşkanı'na baskı yapmaya yönelik girişimlerde bulundu ve bunun sonucunda Gani, Dostum'la görüşmeye başlamak zorunda kaldı.

Sputnik'in diğer bir kaynağına göreyse Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Kabil'de yaptığı görüşme sırasında Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ulusal birlik hükümetiyle anlaşmaya uymadığını, iktidarı kendi eline aldığını ve hiç kimseye danışmadan hüküm sürdüğünü bildirerek, ABD'nin ona baskı yapmaması halinde muhaliflerin daha kapsamlı protestolar başlatacağını ifade etti.

© REUTERS / Omar Sobhani Raşid Dostum'a suikast girişimi: 16 ölü

Bunun üzerine Pompeo, Gani'yi hükümetteki iç ihtilafları 2 ay içinde çözmeye yönelik adımlar atmaması halinde ABD'nin geçici hükümet kurma konusunu gündeme alacağı konusunda uyardı.

Dostum, bir siyasi rakibine işkence ve cinsel saldırı yapılması emri verdiğine yönelik iddiaların ABD dâhil birçok müttefik ülkeden tepki çekmesinin ardından Mayıs 2017'de ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye gitmişti.