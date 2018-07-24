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18:58 24 Temmuz 2018
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    Musul'da etkisini yeniden arttıran IŞİD, saldırılar düzenlemeye başladı

    Musul'da etkisini yeniden arttıran IŞİD, saldırılar düzenlemeye başladı

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Ortadoğu
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    Hikmet Durgun
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    Irak'ın Musul kentinden, 3 yılın ardından geçen sene çıkartılan IŞİD'in, yeniden toparlanmaya çalıştığı ve kanlı saldırılar yaptığı belirtiliyor. Sputnik'e konuşan KDP Musul Sorumlusu Said Mamuziny, IŞİD'in Musul'da kanlı saldırılar yaptığını belirtirken, Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu da IŞİD'in etkinliğini arttırdığına dikkati çekti.

    IŞİD tarafından Kerkük otoyolunda kaçırılıp öldürülen Şii erkeklerin Kerbela'daki çocukları, babalarının fotoğraflarını boyunlarına asarak güvenlik güçlerinin üstlerine düşeni yapmasını istiyor.
    © REUTERS / Abdullah Dhiaa al-Deen
    IŞİD gerilla taktikleriyle Irak'a geri döndü
    Irak'taki kent ve kasabalardan temizlenen ancak kırsal alanda kanlı saldırılar yapmaya devam eden IŞİD, Musul, Kerkük ve Havice kırsalında saklanıyor.

    Irak'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'un IŞİD'den temizlenmesinin üzerinden bir yıl geçti ancak örgütün halen Musul kırsalında toparlanmaya çalıştığı belirtiliyor. Örgüt zaman zaman Kerkük-Bağdat yolunda sivilleri kaçırıp katlediyor.

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de Irak'ta IŞİD varlığına son verdiklerini açıklamıştı. Ancak Irak güvenlik yetkilileri, örgütün Kerkük ve Musul'da halen aktif olduğunu, dolayısıyla askeri operasyonların sürdüğünü belirtiyor.

    Haşdi Şabi ve Irak Ordusuna saldırı düzenleyen örgüt mensuplarının Kerkük'ün Havice ilçesi ile Reşad, Abasi, Zap ve Riyad kasabalarında yoğun faaliyet yürüttüğü biliniyor.

    'ÖRGÜT MAĞARALARDA VE TÜNELLERDE'

    Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu, Irak'ta IŞİD'in elinde kent ve kasaba olmayan IŞİD'in kırsal alanda saklandığını belirterek, örgütün mağaralarda ve tünellerde kaldığını söyledi. Kerkük kırsalında örgüte birçok kez operasyon düzenlediklerini dile getiren Tuzlu, nerede IŞİD varsa oraya operasyon yapacaklarını aktardı.

    IŞİD'in halen Musul'da gizlendiğine dikkat çeken Mamuziny, Bugüne kadar Musul ve çevresinde IŞİD'e ait onlarca tünelin Irak asayişi tarafından bulunduğunu ve tünellerin içinde silahların bulunduğunu aktardı
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    IŞİD'in halen Musul'da gizlendiğine dikkat çeken Mamuziny, Bugüne kadar Musul ve çevresinde IŞİD'e ait onlarca tünelin Irak asayişi tarafından bulunduğunu ve tünellerin içinde silahların bulunduğunu aktardı

    IŞİD'in Irak'ta 3 yıl boyunca kendisine "başkent" seçtiği Musul'da da durum aynı. Ninova vilayetinin güneyi ile Suriye sınırında kalan geniş ve boş arazi, örgüt mensuplarının saklanması için bir hayli elverişli. IŞİD'in Musul'da gizlenmesi ve saldırılar yapması sivillerin Musul'a dönüşünü olumsuz etkiliyor.

    'IŞİD, İNSANLARI KAÇIRIYOR'

    Peşmerge güçleri
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Peşmerge ve koalisyon güçlerinden Mahmur'da IŞİD'e ortak operasyon: 25 ölü
    Sputnik'e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu Said Mamuziny, IŞİD'in Musul'da kırsal alanda saklanıp kanlı saldırılar yaptığını belirterek, örgütün insanları kaçırdığını söyledi.

    IŞİD'in halen Musul'da gizlendiğine dikkat çeken Mamuziny, Bugüne kadar Musul ve çevresinde IŞİD'e ait onlarca tünelin Irak asayişi tarafından bulunduğunu ve tünellerin içinde silahların bulunduğunu aktardı. Örgütün yollara mayınlar ve patlayıcılar yerleştirdiğini dile getiren Mamuziny, örgütün yollarda kanlı baskınlar yaptığını da sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Haşdi Şabi, KDP, IŞİD, Hikmet Durgun, Havice, Kerkük, Musul, Irak
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