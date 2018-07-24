İsrail ordusu, Suriye uçağının düşürüldüğü koşulları açıkladı

© Sputnik / Igor Zarembo Suriye: Hava sahamızda terörle mücadele operasyonu yürüten Sukhoi savaş uçağımızı İsrail vurdu

Suriye ordusu temsilcisi, "Biz, sahamıza girilmemesi yönünde Salı günü boyunca birkaç dilde ve çeşitli yollarla uyarılar yaptık. Suriye uçağı, Suriye'deki T4 üssünden havalandı ve vuruluncaya kadar hızla İsrail yönünde uçtu" dedi.

Uçak, Suriye topraklarında Golan Tepeleri'nin güneyine düştü. Pilotun akıbeti bilinmiyor.

Sınırın Suriye tarafında bugün sabah erken saatlerinden itibaren yoğun çatışmaların yaşandığını ve Suriye savaş uçaklarının aktivitesinin de arttığını dile getiren İsrailli yetkili, "İsrail ordusu teyakkuzda bulunuyor ve 1974 anlaşmasına (BM nezdinde İsrail ve Suriye arasında silahsız bölgenin oluşturulması) yönelik ihlalleri önlemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.