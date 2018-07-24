IŞİD karşıtı koalisyon: IŞİD'den alınan toprakları elinde tutabilmesi için SDG'yi eğitiyoruz

Fransız Tuğgeneral Parisot, video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de IŞİD'in elinde 30 kilometrekarelik bir alanın bulunduğunu belirten Parisot, Suriye'de "birkaç yüz" IŞİD militanı kaldığını tahmin ettiklerini ve bu alanı IŞİD'in elinden almanın kısa süreceğini ifade etti.

'ÖNCELİKLİ HEDEF İSTİKRAR SAĞLAMAK'

Parisot, koalisyonun IŞİD'den alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların IŞİD tarafından tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

IŞİD'in elindeki toprakların alınmasının örgütün bölgeden silinmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Parisot, "IŞİD'in savaş gücü olarak bir daha geri gelmemesini sağlamalıyız. Bunu yapmak için bir taraftan Irak güvenlik güçlerini eğitiyoruz. Onlar çok başarılı. Diğer taraftan da Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne (Türkiye'nin PKK ile bağlantılı olduğunu söylediği YPG'nin içinde bulunduğu SDG) ve güvenlik güçlerine eğitim veriyoruz" diye konuştu.

'ONLAR SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİDİR, TOPRAĞI ELLERİNDE TUTMALARI İÇİN DESTEK VERİYORUZ'

AA muhabirinin "Kuzey Suriye Savunma Gücü'nün ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Bunlara ne tür eğitimler veriyorsunuz? Sınır güvenliği de bu eğitimlere dahil mi?" sorusuna Fransız general şu yanıtı verdi:

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"Onlar Suriye Demokratik Güçleri'dir. Onların 'Güvenlik Güçleri' dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, aynı şey Irak tarafı için de geçerli, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir. Bu iş toprak almaya benzemez. Ben bir karacı değilim ama bir toprağı almakla onu tutmak farklıdır. Bu yüzden onlara toprağı elinde tutmaları konusunda eğitim veriyoruz. Bu eğitimde sınır güvenlik güçleri yer almıyor".

'FRANSA POLİTİKA GEREĞİ IŞİD'E ÜYE OLANLARI ÜLKEYE KABUL ETMİYOR'

Bir gazetecinin onlarca IŞİD mensubu Fransız vatandaşının Suriye'de tutuklu bulunduğunu hatırlatarak Paris'in bu militanları geri alıp almayacağını sorması üzerine Fransız Tuğgeneral "Fransa politika gereği onları geri istemiyor." açıklamasında bulundu.