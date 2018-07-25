İsrail’in yeni hava savunması iki Toçka’yı önleyemedi

İsrail’in ilk kez dün kullandığı 'Davut'un Sapanı' adlı orta menzilli füze savunma sisteminin Suriye ordusunun yasa dışı silahlı oluşumlara karşı kullandığı iki Toçka taktik füzeyi vuramadığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (Kan) haberine göre, İsrail ordusunun Suriye füzelerini vurmak için fırlattığı iki füzeden biri Suriye topraklarına düştü, ikincisi de Toçka'ların sınırı geçme tehdidinin yersiz olduğu anlaşılınca karadan gönderilen sinyal üzerine kendi kendini imha etti.

Habere göre İsrail ordusu, 15 ilâ 185 km mesafeye yaklaşık 500 kg patlayıcı taşıma kapasitesine sahip 2 adet Sovyet yapımı Toçka (NATO kod adı SS-21) füzesinin fırlatıldığını tespit etmesi üzerine henüz geçen yıl hizmete alınan Davut'un Sapanı hava savunma sistemini devreye sokma kararını aldı.