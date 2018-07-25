‘İsrail, Suriye’nin uçağını vurmadan önce Rusya ile iletişim kanalını açtı’

© Sputnik / Igor Zarembo Suriye: Hava sahamızda terörle mücadele operasyonu yürüten Sukhoi savaş uçağımızı İsrail vurdu

Sputnik'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gandler, "İsrailli askeri yetkililer, İsrail'in hava sahası ihlal edildikten sonra savunma eylemine geçmeden önce uçaktan haberdardı. Uçağın Rusya'ya ait olmadığından emin olmak için Rusya ile iletişim kanalı devreye alındı" diye konuştu.

İsrail ordusunun verilerine göre vurulan uçağın Suriye'nin Humus kentindeki T4 hava üssünden kalktığını söyleyen Gandler, ‘Suriye'nin savaş uçağının İsrail hava sahasına girdikten sonra İsrail'in Rusya'yı Patriot füzelerini fırlatacağı konusunda uyarıp uyarmadığı' sorusunu yanıtsız bıraktı.

Gandler, "1974'teki muharebeyi kesme anlaşmasının ihlal edilmesine tahammül etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail 1974 anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle Suriye topraklarındaki herhangi bir askeri hedefi vurmaya hakkı olduğunu iddia ediyor. 1974'te İsrail ve Suriye arasında imzalanan anlaşma, 1973 Arap-İsrail savaşını resmen sonlandırmıştı.

İsrail ordusu, hava sahası ihlali iddiasıyla Suriye'ye ait bir Sukhoi savaş uçağını savunma sistemlerinden fırlattığı iki füzeyle vurduğunu açıklamış, Suriye ise kendi hava sahası içinde cihatçı teröristlere hava saldırısı düzenleyen uçağının İsrail tarafından hedef alındığını duyurmuştu. Uçağın pilotlarından biri hayatını kaybetti, diğer pilotun durumuysa bilinmiyor.