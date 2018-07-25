Suriye'nin Süveyde kentinde saldırılar: En az 38 ölü

Suriye resmi medyası ülkenin güneybatısındaki Süveyde kentinde bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıdan IŞİD sorumlu tutulurken kentteki diğer saldırılarla birlikte toplam ölü sayısının 38, yaralı sayısının da 37 olduğu açıklandı.