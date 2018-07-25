Suriye'nin Süveyde kentinde saldırılar: En az 38 ölü

Yetkililerin saldırganlarla çatışmaya girdiğini aktaran SANA, 2 diğer intihar bombacısının ise üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye zaman bulamadan öldürüldüğünü açıkladı.
SANA bu saldırıda 27 kişinin öldüğünü açıkladı.
Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi saldırıda 32 kişinin öldüğünü ileri sürdü.
#UPDATE At least 32 killed in series of attacks across Sweida, civilians included, AFP reports citing #Syrian Observatory (photos via SANA) pic.twitter.com/00dPD0H8bJ— CGTN (@CGTNOfficial) July 25, 2018
SANA, IŞİD militanlarının Süveyde'nin kuzeydoğusundaki 3 köye saldırı düzenlediğini de duyurdu.
Devlet televizyonuna konuşan bir sağlık yetkilisi Süveyde ve köylerindeki saldırılarda toplamda 38 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını söyledi.
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