Basra'dan IKBY gibi federal bölge statüsü talebi

Irak’ın en güneyindeki petrol zengini Basra’da hizmet yoksunluğu, elektrik kesintileri ve yolsuzluklara karşı gösteriler devam ederken kent meclisi üyeleri, imza toplayarak vilayetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi gibi federal bir bölge olması talebini yeniledi.

Temmuz ayı boyunca geniş çaplı gösterilere sahne olan Basra'da, kent meclisi üyeleri, vilayetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) gibi federal bir bölge olması 15 imza topladı.

Russia Today Arapça'nın haberine göre, meclis bu imzaları federal hükümete sunarak vilayetin federal bir bölge olmasını talep edecek.

Basra Vilayet Meclisi üyesi Mecid el Hasani, "Basra'nın kendi zenginliklerini kullanabilmesi ve gelişmesi için, kentin (federal) bir bölge olması gerekli. Bu Irak'tan ayrılma anlamı taşımıyor, sadece kent halkının talebi bu yönde" dedi.

Yıllardır, Irak parlamentosunda Basra'nın bazı vekilleri kentin federal bir statü kazanması için çalışıyor ancak bu talep diğer partiler tarafından reddediliyor.

Basra'nın tüm vekilleri, kentin federal bölge olması talebinde hemfikir değil, bazıları bu talebin siyasi olduğunu savunuyor.

2008 yılında Basralılar'ın oylarıyla bağımsız milletvekili olarak Irak Parlamentosu'na giren Vail Abdullatif, Basra'nın federal bölge statüsüne kavuşması için 35 bin imza toplamış, bu talep Dava Partisi başta olmak üzere farklı siyasi gruplar tarafından reddedilmişti.

‘BAZI EVLERDE FEDERAL BÖLGE BAYRAĞI ÇEKİLDİ'

Öte yandan, Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da bazı evlerin damına federal bölge bayrağı çekildi.

Basra'daki evlerin çatısında bulunan federal bölge bayraklarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Iraklı gazeteci Mustafa Habib, "Basralılar, Kürdistan gibi federal bölge statüsüne kavuşmak istiyorlar" mesajını paylaştı.

Latest developments in #IraqiProtests:

Local officials in #Basra start collect signatures to form "Basra Federal Region" like "Kurdistan region" under the pressure of protests to benefit from its oil resources, some residents raised flag of the new region over their houses. (1) pic.twitter.com/eo7O42okSu — Mustafa Habib (@Mustafa_Habib33) July 24, 2018

​Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının yüzde 65'ini tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz Pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, Kerbela ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.