Suriye ordusu kaynağı: İsrail'in düşürdüğü bir Su-22 uçağıydı

Uçağın ikinci pilotunun ise hayatta olup olmadığı hala bilinmiyor fakat Suriyeli kaynak, 'askerler arasında kabul edilen kurala göre askeri pilotların esir düşmemeye çalıştığını' söyledi.
İsrail Ordu Sözcüsü Korgeneral Jonathan Conricus, vurdukları uçağın Rusya değil Suriye hava kuvvetlerine ait olduğunu bildiklerini, modelininse Su-24 ya da Su-22 olduğunu söylemişti. Conricus ayrıca, pilotlarının akıbetini o an için bilmediklerini de eklemişti.
Suriye devlet medyasında ise bir savaş uçağının İsrail tarafından hedef alındığı doğrulanırken söz konusu uçağın ülkenin güneyinde Suriye hava sahası içinde operasyon yürüttüğü kaydedilmişti.
İsrail-Suriye gerilimi, yazın hükümet güçlerinin Suriye'nin güneyini militanlardan temizleyip Golan Tepeleri'ne yaklaşmasıyla tırmanmıştı.
İsrail, Suriye'de İran askeri varlığını gerekçe göstererek saldırılarını artırdı. Ancak Tahran ile Şam, ordunun terörle mücadelesine destek veren İranlı askeri danışmanlar dışında İran askeri varlığı bulunmadığında ısrarlı.
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