Suriye ordusu kaynağı: İsrail'in düşürdüğü bir Su-22 uçağıydı

İsrail ordu yetkililerinin, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Golan Tepeleri'nin güneyinde düşürüldüğünü söylediği Suriye uçağının bir Su-22 olduğu ve uçağın birinci pilotunun öldüğü belirtildi.

© AA / Arşiv İsrail ordusu, Suriye uçağının düşürüldüğü koşulları açıkladı

İsminin belirtilmemesini isteyen Suriye ordusundan bir kaynak, İsrail hava savunma sistemlerinin fırlattığı füzelerle dün düşürülen savaş uçağına ilişkin olarak, "Düşürülen bir Su-22 uçağıydı. Pilot öldü" dedi.

Uçağın ikinci pilotunun ise hayatta olup olmadığı hala bilinmiyor fakat Suriyeli kaynak, 'askerler arasında kabul edilen kurala göre askeri pilotların esir düşmemeye çalıştığını' söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Korgeneral Jonathan Conricus, vurdukları uçağın Rusya değil Suriye hava kuvvetlerine ait olduğunu bildiklerini, modelininse Su-24 ya da Su-22 olduğunu söylemişti. Conricus ayrıca, pilotlarının akıbetini o an için bilmediklerini de eklemişti.

© Fotoğraf: Instagram Bu arada İsrail basını, ordu yetkililerini kaynak göstererek, Suriye uçağını düşüren füzelerin fırlatıldığı Patriot hava savunma sisteminin, kadın komutan Yüzbaşı Or Na'aman'ın denetiminde olan 138. Tabur'a ait olduğunu yazdı. Jerusalem Post'un haberinde ayrıca, geçen hafta sınır ihlali yaptığı iddiasıyla düşürülen Suriye keşif İHA'sının vurulmasından da Yüzbaşı Na'aman'ın sorumlu olduğu belirtildi. İsrail ordusu, söz konusu İHA'nın sınır ihlali yapmasını gerekçe göstererek Suriye'nin Kuneytra bölgesini bombalamıştı.

Suriye devlet medyasında ise bir savaş uçağının İsrail tarafından hedef alındığı doğrulanırken söz konusu uçağın ülkenin güneyinde Suriye hava sahası içinde operasyon yürüttüğü kaydedilmişti.

İsrail-Suriye gerilimi, yazın hükümet güçlerinin Suriye'nin güneyini militanlardan temizleyip Golan Tepeleri'ne yaklaşmasıyla tırmanmıştı.

İsrail, Suriye'de İran askeri varlığını gerekçe göstererek saldırılarını artırdı. Ancak Tahran ile Şam, ordunun terörle mücadelesine destek veren İranlı askeri danışmanlar dışında İran askeri varlığı bulunmadığında ısrarlı.