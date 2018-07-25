Pakistan seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi

Pakistan genelinde 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve 4 eyalet meclisi üyelerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

© REUTERS / Akhtar Soomro Pakistan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Ülke genelinde kurulan 85 bini aşkın sandıkta yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı. Oy verme saati tamamlandığı halde sandık başında ya da oy kullanma merkezlerinin içinde bekleyen seçmenler, sayıları belirlendikten sonra oylarını kullanabilecek ancak içeriye yeni seçmen alınmayacak.

Oy sayımına, bekleyen seçmenlerin oylarını vermesiyle geçilecek. Seçim devam ederken Kuetta kentinde gerçekleşen intihar saldırısında en az 31 kişi hayatını kaybetti. Bunun dışında ülkede seçim, çoğunlukla sorunsuz tamamlanırken çeşitli kentlerde parti taraftarları arasında çıkan kavgalarda 2 kişi öldü, en az 15 kişi de yaralandı.

7 KİŞİYE HİLE GÖZALTISI

Bazı bölgelerde teknik imkanlar nedeniyle oy kullanma işlemlerine ara verildi. Karaçi'de ise biri kadın 7 kişi, hile yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Pakistan Seçim Komisyonu (EC) gün boyu kendilerine gelen şikayet sayısını 600 olarak açıkladı. Hoghanvali kentinde ise 799 kadın seçmenden hiçbiri oy kullanmaya gitmedi. Aynı kentte kadınlar daha önceki seçimlerde de oy kullanmamıştı.

Faysalabad'da ise beklenenin üzerinde kadın katılımı dolayısıyla kadınlara özel sandıklarda kuyruklar oluştu. Bazı okulların çevresindeki yollara kadar uzayan kuyruklar nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Seçmen sayısı 105 milyonu aşan ülkede yerel medya, katılımın çok yüksek olduğunu hatta yüzde 55 katılımın sağlandığı 2013 seçimlerinden çok daha fazla gerçekleştiğini belirtti.

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Pakistan Seçim Komisyonu'nun sözcüsü ise, seçimlerde aday olan muhalefet lideri İmran Han'ın, oy kullandıktan sonra oyunu kameraların önünde göstererek 'oy pusulasının gizliliğini ihlal etmekten' ötürü diskalifiye edilebileceğini açıkladı.

Nadeem Qasim, Associated Press'e verdiği demeçte, televizyonda oy kullandığı ve oylama gizliliğini garanti altına alan Pakistan anayasasını ihlal ettiği için Khan'a ilişkin bir bildiri yayınlandığını söyledi. Yayınlanan görüntülerde, Han'ın gülümseyerek ve açık bir şekilde oy kullandığı görüldü.