Pakistan seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi

Oy sayımına, bekleyen seçmenlerin oylarını vermesiyle geçilecek. Seçim devam ederken Kuetta kentinde gerçekleşen intihar saldırısında en az 31 kişi hayatını kaybetti. Bunun dışında ülkede seçim, çoğunlukla sorunsuz tamamlanırken çeşitli kentlerde parti taraftarları arasında çıkan kavgalarda 2 kişi öldü, en az 15 kişi de yaralandı.
7 KİŞİYE HİLE GÖZALTISI
Bazı bölgelerde teknik imkanlar nedeniyle oy kullanma işlemlerine ara verildi. Karaçi'de ise biri kadın 7 kişi, hile yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Pakistan Seçim Komisyonu (EC) gün boyu kendilerine gelen şikayet sayısını 600 olarak açıkladı. Hoghanvali kentinde ise 799 kadın seçmenden hiçbiri oy kullanmaya gitmedi. Aynı kentte kadınlar daha önceki seçimlerde de oy kullanmamıştı.
Faysalabad'da ise beklenenin üzerinde kadın katılımı dolayısıyla kadınlara özel sandıklarda kuyruklar oluştu. Bazı okulların çevresindeki yollara kadar uzayan kuyruklar nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Seçmen sayısı 105 milyonu aşan ülkede yerel medya, katılımın çok yüksek olduğunu hatta yüzde 55 katılımın sağlandığı 2013 seçimlerinden çok daha fazla gerçekleştiğini belirtti.
Pakistan Seçim Komisyonu'nun sözcüsü ise, seçimlerde aday olan muhalefet lideri İmran Han'ın, oy kullandıktan sonra oyunu kameraların önünde göstererek 'oy pusulasının gizliliğini ihlal etmekten' ötürü diskalifiye edilebileceğini açıkladı.
Nadeem Qasim, Associated Press'e verdiği demeçte, televizyonda oy kullandığı ve oylama gizliliğini garanti altına alan Pakistan anayasasını ihlal ettiği için Khan'a ilişkin bir bildiri yayınlandığını söyledi. Yayınlanan görüntülerde, Han'ın gülümseyerek ve açık bir şekilde oy kullandığı görüldü.
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