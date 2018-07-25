İsrail'in kuzeyinde siren sesleri

İsrail ordusunun basın dairesinden yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nin İsrail'in kontrol ettiği kısmında sirenlerin devreye girerek, yerli halkı komşu ülke Suriye'den saldırı olasılığı konusunda uyardığı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıntılar netleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.

Son aylarda sirenlerin devreye girmesinin en önemli nedenlerinden biri, İsrail hava savunma sistemlerinin Suriye tarafından yaklaşan hava araçlarına ya da füzelere ateş açıyor olması.

Suriye'nin İsrail ve Ürdün'e bitişen güneybatı bölgelerinde şu anda Suriye ordusu tarafından düzenlenen kapsamlı bir operasyon devam ediyor.