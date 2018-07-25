Lübnanlı bakan: Suriye’nin onarımına yardımcı olacağız

© AFP 2018 / PATRICK BAZ Lübnan'dan Suriye saldırısına kınama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Suriye'nin yeniden inşasına yatırımın konu alındığı konferans gerçekleşti. "Onarıma yatırım: nasıl ve neden?" başlıklı konferans Suriye, Irak, Ürdün ve Rusya'dan işadamları dahil inşaat ve bankacılık sektörünün yaklaşık 200 temsilcisini bir araya getirdi. Onlar, konferans kapsamında, Suriye'deki çalışmanın tüm zorluk ve fırsatlarını tartıştı.

Lübnan Sanayi Bakanı Hüseyin el-Hac Hasan, Sputnik'e açıklamasında, Suriye'nin kardeş ülke ve komşu olduğundan, onarımı konusunda bu ülkenin hükümetiyle işbirliği yapmanın çok doğal olduğunu belirterek, "Halihazırda Suriye ve Lübnan arasında lojistik yolların kurulması, karşılıklı ticaret ve çeşitli alanlarda deneyim değişimi ile ilgili işbirliği var" dedi.

Birçok Lübnan şirketinin karmaşık inşaat çalışmalarını yerine getirmek için gereken niteliğe ve maddi ve teknik temele sahip olduğunu kaydeden Hasan, "Lübnan'da, Suriye'yle işbirliğine karşı çıkan bazı politik güçler var. Ama zamanla bunun tamamen Lübnan için gerekli olduğu açık olacak" ifadelerini kullandı.