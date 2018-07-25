Lübnanlı bakan: Suriye’nin onarımına yardımcı olacağız

Lübnan Sanayi Bakanı Hüseyin el-Hac Hasan, Sputnik'e açıklamasında, Suriye'nin kardeş ülke ve komşu olduğundan, onarımı konusunda bu ülkenin hükümetiyle işbirliği yapmanın çok doğal olduğunu belirterek, "Halihazırda Suriye ve Lübnan arasında lojistik yolların kurulması, karşılıklı ticaret ve çeşitli alanlarda deneyim değişimi ile ilgili işbirliği var" dedi.
Birçok Lübnan şirketinin karmaşık inşaat çalışmalarını yerine getirmek için gereken niteliğe ve maddi ve teknik temele sahip olduğunu kaydeden Hasan, "Lübnan'da, Suriye'yle işbirliğine karşı çıkan bazı politik güçler var. Ama zamanla bunun tamamen Lübnan için gerekli olduğu açık olacak" ifadelerini kullandı.
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