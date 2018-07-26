İran'ın 'Kudüs Gücü' komutanı Süleymani'den Trump'a: Ruhani'yi değil beni tehdit et

İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi. Süleymani "Eğer (Trump) tehdit dilini kullanmak istiyorsa benimle konuşmalı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile değil" dedi.

İran Genç Gazeteciler Kulübü'nün aktardığına göre Süleymani, Hamedan kentindeki etkinlikte konuştu.

'BİR ASKER OLARAK TRUMP'IN TEHDİTLERİNE YANIT VERMEK GÖREVİM'

"Bir asker olarak Trump'ın tehditlerine yanıt vermek benim görevim" diyen Süleymani " Eğer o tehdit dilini kullanmak istiyorsa benimle konuşmalı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile değil" dedi.

İran'da Arapça yayın yapan El Alem televizyonunun aktardığına göre Süleymani ayrıca ABD askerlerinin Kızıldeniz'deki varlığını eleştirdi.

Süleymani " Eskiden güvenli olan Kızıldeniz ABD varlığı ile artık güvenli değil" diye konuştu.

Kızıldeniz petrol tankerleri için dünyadaki en önemli ticaret yollarından biri konumunda.

BİZ ŞEHİTLER ULUSUYUZ, TRUMP ONU BEKLEDİĞİMİZİ BİLMELİ'

© AP Photo / Ebrahim Noroozi İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: ABD hedef menzilimizde

El Alem'in haberine göre Süleymani ayrıca "Trump bizim bir şehitler ulusu olduğumuzu ve onu beklediğimizi bilmeli" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hafta başında yaptığı açıklamada, nükleer uzlaşıdan imzasını çekerek ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" ifadelerini kullanmıştı.