ABD, Rusya’nın Filistin için sunduğu önergeyi engelledi

Rusya’nın BM’ye sunduğu, İsrail-Filistin krizinde uluslararası anlamda tanınan bir çözümün alternatifin olmadığının doğrulanmasına yönelik bir önerge, ABD yüzünden kabul edilemedi.

Rusya’nın BMGK Temsilciliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada çoğunluğun desteklemesine rağmen, ABD’nin tutumu yüzünden önergenin kabul edilemediği belirtildi.

С учетом тревожной ситуации на палестинских территориях 🇷🇺 предприняла инициативу в СБ для подтверждения международно-признанной основы по БВУ. Несмотря на поддержку большинством членов СБ, согласовать подготовленный Россией документ не удалось из-за позиции 🇺🇸. pic.twitter.com/7jmm8smAz7 — Russian Mission UN (@RussiaUN) July 26, 2018

Önergenin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Filistin’le ilgili çağrısının ardından sunulduğu ve Rusya’nın Ortadoğu’da uzun vadeli ve kapsamlı barışı desteklemeye devam edeceği de kaydedildi.

Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğe ilişkin, ''Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek'' demişti.