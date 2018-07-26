Rusya'dan İsrail'e teşekkür: IŞİD'in provokasyonuna gelmediniz

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in dün Suriye’de IŞİD mevzilerine yaptığı karşı saldırı sonucunda militanları öldürdüğünü ve füze fırlatıcılarını imha ettiğini belirtti. Bakanlık, ‘militanların provokasyonuna gelmeyen’, İsrail güçlerine teşekkür etti.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Suriye savaş uçağını İsrail düşürdü, IŞİD sevinip enkazın görüntülerini yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail Silahlı Kuvvetleri’ne dün IŞİD hedeflerini vurduğu ve militanlar tarafından gerçekleştirilen büyük çapta bir provokasyonu önlediği için teşekkür edildi.

Bakanlığa göre, IŞİD, İsrail’i kandırıp Suriye ordusu mevzilerini vurmalarını sağlamayı hedefliyordu, ancak İsrail provokasyona gelmedi.

Açıklamada IŞİD teröristlerinin öldürülmesi ve füze fırlatıcıları imha edildiği için özel kanallar aracılığıyla İsrail Silahlı Kuvvetleri’ne teşekkürlerinin iletildiği de kaydedildi.

İsrail, Suriye’den atılan iki füzeye karşılık uçaklarıyla bir füze fırlatma rampasını hedef almıştı.