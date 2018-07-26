Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail’e IŞİD mevzilerinden ateş açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun hava kuvvetleri ve topçu birliklerinin isabetli atışlarıyla tüm IŞİD’li teröristler ve füze rampaları hızlı bir şekilde imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre düna akşam 21.30 sularında IŞİD militanları, İsrail ordusunun Suriye hükümet güçlerine saldırması için provokasyon girişiminde bulunup Nafa’ah ve Şajara yerleşimlerinden İsrail topraklarına füze saldırısı düzenledi.

Suriye’deki Rus ordu birliklerinin komuta merkezi, militanları imha ettiği ve teröristlerin büyük provokasyonunu önlediği için İsrailli askeri yetkililere teşekkür etti.

Daha önce Tel Aviv, dün akşam Suriye’den İsrail topraklarına ateş eden füze rampasına saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.