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17:18 26 Temmuz 2018
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    Hizbullah bayrağı

    Hizbullah: Suriye'nin güneyindeki saldırıları düzenleyenler, ABD destekli

    © REUTERS / /Ali Hashisho
    Ortadoğu
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    Lübnan'da Şii hareket Hizbullah, dün IŞİD tarafından Suriye'nin güneyinde, Ürdün sınırı yakınındaki Süveyde'de gerçekleştirilen saldırıları kınayarak ABD’yi sorumlu tuttu. Hizbullah, El Tanf’tan gelen IŞİD’lilerin, Washington’un desteği ile geldiğini söyledi.

    Suriye'nin Ürdün sınırı yakınındaki Süveyde vilayetine IŞİD saldırısı
    © REUTERS / THIRD PARTY
    Suriye'nin Süveyde kentinde IŞİD'den koordineli saldırı: En az 144 ölü
    Hizbullah, dün Suriye'nin güneyinde, Süveyde'de IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve sonucunda en az 144 kişinin hayatını kaybettiği ve 178 kişinin de yaralandığı saldırı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

    ABD'nin Süveyde'deki saldırıları gerçekleştiren 'suç çetelerinin' bölgesel patronu olmakla suçlayan Hizbullah, ABD'nin El Tanf bölgesinde yasadışı olarak bulunduğunu ifade etti.

    Hizbullah, "Teçhizat ve ekipmanlı bu silahlı çetelerin, ABD'nin yasadışı bir şekilde varlık gösterdiği El Tanf'tan, yine ABD'nin gözü önünde ve açık desteğiyle kendilerini göstermiş olmaları tehlikeli" ifadelerini kullandı.

    'AMAÇLARINA ULAŞMAK İÇİN BU ÇETELERİ KULLANIYOR'

    İsrail- Suriye sınırı
    © REUTERS / Ammar Awad
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    Açıklamanın devamında, "Belli ki bölgesel ve uluslararası güçler, kendi kötü ve düşmanca amaçlarına ulaşmak için bu suç çetelerini kullanmayı devam ediyor" diye eklendi.

    Hizbullah, Suriye ordusunun ülkenin güneyinde IŞİD'de karşı sürdürdüğü operasyonları ve elde ettiği başarılarının ardından geldiğini hatırlatarak öldürülenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

    ABD, SALDIRILARI KINADI

    ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert ise, "Bugün Süveyde'de gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz ve masum kurbanların ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. (ABD Başkanı) Donald Trump IŞİD'in yok edilmesine bağlı kalmaya devam ediyor ve bölgeye daha çok barış ve istikrar getirmek için biz de Birleşmiş Milletler ve koalisyonla çalışmayı devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

    ​IŞİD'in aylar sonra dün Suriye'nin güneyinde düzenlediği en kanlı saldırı Süveyde'yi vurmuştu. Vilayetin aynı isimli başkentinde pazar yerinde ve meydanda büyük patlamalar meydana gelmişt. Aynı zamanda militanlar kentin ve vilayetin çeşitli bölgelerinde saldırıya geçip şiddetli çatışmalara girmişti.

    Çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgede bu tarz saldırılar nadiren yaşanıyor.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler, Hizbullah, IŞİD, Heather Nauert, Donald Trump, El tanf, Süveyde, ABD
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