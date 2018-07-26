Hizbullah: Suriye'nin güneyindeki saldırıları düzenleyenler, ABD destekli

Hizbullah, dün Suriye'nin güneyinde, Süveyde'de IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve sonucunda en az 144 kişinin hayatını kaybettiği ve 178 kişinin de yaralandığı saldırı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

ABD'nin Süveyde'deki saldırıları gerçekleştiren 'suç çetelerinin' bölgesel patronu olmakla suçlayan Hizbullah, ABD'nin El Tanf bölgesinde yasadışı olarak bulunduğunu ifade etti.

Hizbullah, "Teçhizat ve ekipmanlı bu silahlı çetelerin, ABD'nin yasadışı bir şekilde varlık gösterdiği El Tanf'tan, yine ABD'nin gözü önünde ve açık desteğiyle kendilerini göstermiş olmaları tehlikeli" ifadelerini kullandı.

'AMAÇLARINA ULAŞMAK İÇİN BU ÇETELERİ KULLANIYOR'

© REUTERS / Ammar Awad Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail’e IŞİD mevzilerinden ateş açıldı

Açıklamanın devamında, "Belli ki bölgesel ve uluslararası güçler, kendi kötü ve düşmanca amaçlarına ulaşmak için bu suç çetelerini kullanmayı devam ediyor" diye eklendi.

Hizbullah, Suriye ordusunun ülkenin güneyinde IŞİD'de karşı sürdürdüğü operasyonları ve elde ettiği başarılarının ardından geldiğini hatırlatarak öldürülenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD, SALDIRILARI KINADI

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert ise, "Bugün Süveyde'de gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz ve masum kurbanların ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. (ABD Başkanı) Donald Trump IŞİD'in yok edilmesine bağlı kalmaya devam ediyor ve bölgeye daha çok barış ve istikrar getirmek için biz de Birleşmiş Milletler ve koalisyonla çalışmayı devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

We condemn today’s attacks in Sweida and extend our condolences to the families of the innocent victims. @POTUS remains committed to the destruction of ISIS & we will continue to work w/ @UN & @coalition to bring greater peace and stability to this region. https://t.co/jh5272XCpp — Heather Nauert (@statedeptspox) July 26, 2018

​IŞİD'in aylar sonra dün Suriye'nin güneyinde düzenlediği en kanlı saldırı Süveyde'yi vurmuştu. Vilayetin aynı isimli başkentinde pazar yerinde ve meydanda büyük patlamalar meydana gelmişt. Aynı zamanda militanlar kentin ve vilayetin çeşitli bölgelerinde saldırıya geçip şiddetli çatışmalara girmişti.

Çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgede bu tarz saldırılar nadiren yaşanıyor.