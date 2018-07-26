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23:47 26 Temmuz 2018
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    Gazze-İsrail sınırı- Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü

    Gazze'deki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 4 aylık bilançosu: 152 ölü

    © REUTERS / Mohammed Salem
    Ortadoğu
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    Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' adı verilen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin 152 Filistinliyi öldürdüğü, 16 binden fazla Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

    Gazze-İsrail sınırında yaralı bir Filistinli
    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
    İsrail-Gazze sınırındaki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 3 aylık bilançosu: 135 ölü, 15 bin yaralı
    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde şu ana kadar 18'i çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 152 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

    Sınırdaki gösterilerde şu ana kadar 16 bin 750 Filistinlinin yaralandığını aktaran Kudra, bu kişilerden 4 bin 250'sinin gerçek, 534'ünün plastik mermiyle, 4 bin 430'unun şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığını, 7 bin 536'sının ise atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.

    Yaralılardan 3 bin 200'ünün çocuk, bin 385'inin kadın olduğunu vurgulayan Kudra, bu kişilerden 394'ünün sağlık durumunun ağır, 4 bin 120'sinin ise orta düzeyde olduğunu kaydetti.

    FİLİSTİN'DE 'TOPRAK GÜNÜ'

    Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

    İsrail askerleri ise 'sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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    Etiketler:
    Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü, Eşref el Kadra, Filistin, İsrail
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