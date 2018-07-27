'Süveyde’deki IŞİD saldırısı ve İsrail’in Suriye’ye ait uçağı vurması bağlantılı'

Suriyeli emekli general Ali Maksud, Suriye’nin Süveyde kentindeki terör eylemi ile İsrail’in düşürdüğü uçak arasında doğrudan bağlantı olduğunu, iki saldırıyla da Suriye ordusunun başarılarının hedef alındığını söyledi. Maksud, ABD’nin Suriye’de kalmak için teröristlere avantaj sağladığını da ifade etti.

Suriyeli emekli general Ali Maksud, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede Süveyde'de IŞİD'in gerçekleştirdiği ve 144 kişinin öldüğü terör saldırısıyla, İsrail'in Suriye ordusuna ait savaş uçağını vurması arasında doğrudan bir bağlantı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Maksud, saldırıların Suriye ordusunun başarılarına karşı yapıldığını kaydetti.

Maksud "ABD, el Tanf bölgesinde binlerce terörün toplanması ve hazırlanması için üs kurdu. IŞİD'in terör saldırısının arkasında onlar var. Böylece ABD'nin Suriye'de kalması için bahanesi çıktı, yani teröristlerle mücadele edilmesi gerektiği bahanesi. ABD, Suriye'de kalmak için teröristlere avantaj sağlıyor" dedi.

İsrail'in Suriye'ye ait uçağı düşürmesine değinen Maksud, her şeyin Beyaz Miğferler'in tahliyesiyle başladığını ifade etti.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Suriye savaş uçağını İsrail düşürdü, IŞİD sevinip enkazın görüntülerini yayımladı

Maksud "Beyaz Miğferler'in tahliyesine yönelk operasyon sırasında İsrailliler IŞİD yönetimini de ülkeden çıkardı. Suriye ordusunun eline düşmelerinden korktular. İsrail ve Batı ülkelerinin teröristlere destek verdiği yönünde anlatılanlar da var. Suriyelilerin eline geçen, büyük bir skandal niteliğinde kanıtlar var. Bu kanıtlar Suriye'ye karşı savaşı sadece İsrail değil, İngiltere, ABD, Hollanda, Danimarka ve hatta Japonya'nın desteklediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

‘BEYAZ MİĞFERLER'İN KİMYASAL SALDIRI MİZANSENLERİNİ AÇIĞA ÇIKARMASINDAN KORKTULAR'

Maksud, Beyaz Miğferler ve onların ‘patronları' istedikten tahliye operasyonunu üstlendiğini vurguladı ve "Sonra da İngiltere, ABD Dışişleri Bakanlıkları ve AB, basın yoluyla İsrail'i çalışmalarından dolayı kutladı. Hepsi Beyaz Miğferler'in Suriye'de kalıp ‘kimyasal silah mizansenlerini' açığa çıkaracaklarından korktu" dedi.