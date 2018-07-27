Demokratik Suriye Meclisi: Şam'da Suriye hükümetiyle görüşüyoruz

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Şam'a giderek Suriye hükümeti yetkilileriyle görüştüklerini duyurdu. Siyasi ve askeri konular da masada.

© AFP 2018 / Bülent Kılıç Esad: DSG ile müzakereye açığız ama askeri seçenek de masada

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 31 Mayıs'ta ''Müzakereler için açık kapı bırakıyoruz, çünkü DSG’nin çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Bu yöntem işlemezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştirme yoluna başvuracağız" açıklamasını yapmasından iki ay sonra beklenen haber geldi.

Sputnik'e konuşan DSM Dışilişkiler Sorumlusu Zozan Eluş, Suriye devletinin resmi daveti üzerine DSM heyetinin Şam'da Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşme yaptığını söyledi.

RESMEN AÇIKLANAN İLK ŞAM ZİYARETİ

Bu, DSM'nin resmen açıkladığı ilk Şam ziyareti.

© REUTERS / Goran Tomasevic Suriyeli Kürtler, Şam'ın müzakere teklifini kabul etti

Reuters'e konuşan DSM Eşbaşkanı Riad Darar da Şam'a iki gün önce giden DSM heyetine diğer Eşbaşkan İlham Ahmed'in başkanlık ettiğini kaydetti.

Eluş, Sputnik'le şu bilgileri paylaştı: "DSM heyetinden İlham Ehmed, Suriye Gelecek Partisi'nden İbrahim Kaftan ve Seyden Gelvan Şam'a gitti. Şam'da Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşmeler yürütüyorlar. Bazı konuları müzakere etmek için Şam'da bulunuyorlar. Şimdilik bunları söyleyebilirim."

Şam'a gidiş amaçlarının Suriye devletiyle siyasi ve askeri müzakereler yapmak olduğu mesajını veren DSM Eşbaşkanı İlham Ahmed, 25 Temmuz'da Reuters'e yaptığı açıklamada şu vurguyu yapmıştı:

''Rejimle iletişim kanallarının açık olması konusunda kararlıyız. Anayasa, siyasi süreç, bunlar rejim olmadan çözülmeyecek. Rejimin hiçbir yere gittiği yok. ABD'nin politikaları net değil.''

© REUTERS / SANA Esad: Türkiye'yi Suriye'ye ABD gönderdi AFRİN-MENBİÇ SONRASI

Ankara'nın 'terör örgütü' kabul ettiği PYD/YPG çizgisindeki Kürtlerle Esad yönetimi arasındaki görüşmelerin başlaması, Türkiye'nin PYD/YPG kontrolündeki Afrin bölgesini almasının ardından ABD ile Menbiç mutabakatına varması ve bunun Fırat'ın doğusunu da kapsadığını duyurmasının sonrasında geldi.

'ALTYAPI HİZMETLERİNDEN SİYASİ-ASKERİ MESELELERE GENİŞLEYEBİLİR'

Görüşmelerde öncelikle DSG'nin kotrolündeki bölgelere hizmetlerin ulaştırılması meselesi ele alınırken, Darar, Reuters'e, belli bir gündem olmadığını ve görüşmelerin siyasi-askeri meseleleri ele alacek şekilde genişleyebileceğini söyledi.

© REUTERS / Leah Millis ABD Dışişleri'nden teyit: ABD ile Türkiye'nin onayladığı Menbiç yol haritası, YPG'nin çekilmesini içeriyor

DSM heyetinin Şam'daki temaslarının ne kadar süreciğini ve nasıl sonuçlanacağını bilmediğini söyleyen Darar, bunun Suriye hükümetiyle müzakerelerin başlaması anlamına gelmediğini, ama amacın bu olduğunu, sorunları kendi aralarında çözmelerinin zamanının geldiğini dile getirerek şu vurguyu yaptı:

''Müzakere için bir temel mevcut.''

ABD İŞGALİNE DGS ZEMİNİ

© Sputnik / Hikmet Durgun 'Suriye Anayasası Komitesi listesinde PYD yok' Diğer yandan DSM-Şam müzakereleri, ABD'nin Suriye politikası için yeni soru işaretleri doğuracak. ABD'nin desteğiyle DSG, Arapların çoğunlukta olduğu, petrol-gaz yataklarının bulunduğu Rakka, Deyr ez Zor gibi bölgeleri de kontrolüne aldı. ABD güçleri, DSG'nin kontrolündeki topraklara konuşlanıp en az 25 üs kurdu.

ABD'nin 'işgalci' olduğunu vurguluyan Esad, Suriyeli Kürtlerle anlaşmak için ABD güçlerinin gönderilmesi gerektiğine işaret ediyor. DSM'nin öncelikli hedefi ise tek taraflı ilan edilen özerk yönetimi korumak ve geleceğini garantiye almak.

CENEVRE'DEN UMUT YOK

Son olarak BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın öncülüğünde yürütülen Cenevre süreci kapsamında oluşturulacak Suriye Anayasa Komisyonu'nun üye listesine PYD'nin yer almadığı öğrenilmişti.

© Sputnik / bassem haddad ‘Kürtler, çıkardıkları petrolün üçte birini Suriye hükümetine verecek' Suriye'ye siyasi çözüm için Cenevre sürecinden DSG/DSM'nin mütemadiyen dışlandığına dikkat çeken Darar, ''Suriye Anayasa Komisyonu'nun üzerine düşen görevi yerine getireceğini sanmıyorum'' diyerek ekledi:

''Cenevre kapısı kapanacak.''

SON DÖNEMDE YAKINLAŞMA ADIMLARI

Madalyonun öbür yüzünde son dönemde Suriyeli Kürtlerle Suriye hükümeti bir dizi yakınlaşma adımı attı.

Geçen hafta Suriye devletine bağlı memurlar ve mühendisler DSG'nin elindeki Tabka barajında çalışmaya başladı.

Geçen ay Kamışlı'da DSG ve DSM yetkilileri Suriye askeri yetkilileriyle 3 kez görüşme yaptı.

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ve Kamışlo kentlerinde hem Suriye ordusu askerleri hem de DSG güçleri bulunuyor.

Halep kentinde Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerini kontrol eden DSG, mart ayında 6 mahallenin kontrolünü Suriye hükümet güçlerine bırakmıştı.