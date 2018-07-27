Mescid-i Aksa'ya müdahale eden İsrail polisi, Harem-üş Şerif'in tüm kapılarını kapattı

Anadolu Ajansı (AA), Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da cemaatin cuma namazı sonrası İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz ve ses bombalı müdahalesine uğradığını duyurdu. Çatışmaların ardından Harem-üş Şerif'in tüm kapıları kapatıldı.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Kudüs kararımla ilgili çok sayıda telefon geldi, hiçbirini açmadım

AA'nın haberinde ''İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın batı kısmındaki El Meğaribe (Fas) kapısında, İsrail polisleri, cuma namazı çıkışında cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti'' denildi.

'2 FİLİSTİNLİ YARALANDI'

El Meğaribe kapısı önünde toplanan yüzlerce Filistinlinin "Canımız, kanımız sana feda ey Aksa'' diye slogan attığını aktaran AA'ya göre, onlarca İsrail polisi saldırdı ve ilk etapta 2 Filistinli yaralandı.

AA'nın haberinde şu izlenimler paylaşıldı:

''İsrail polisi, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne ses bombası attı, girişleri kapattı. Polis, Mescid-i Aksa'yı boşaltmaya çalışırken, Filistinliler de havai fişeklerle karşılık verdi.''

İSRAİL, HAREM-ÜŞ ŞERİF'İN KAPILARINI KAPATTI

''İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki saldırısının ardından Harem-üş Şerif'in de tüm kapılarını kapattı.''

Fransız haber ajansı AFP de Aksa'yı yöneten Ürdün'e bağlı vakfın, Harem-üş Şerif'in tüm kapılarının kapatıldığını teyit ettiğini belirtti.

İSRAİL POLİSİ: BİLİNMEYEN BİR SEBEPTEN…

Reuters ise maskeli gençlerin Mescid-i Aksa yakınında İsrail polisine havai fişek attıklarına ve İsrail polisinin camiye müdahale ettiğine dair görüntüler yayımladı.

Reuters'e konuşan İsrail polis sözcüsü, bilinmeyen bir sebepten El Aksa'dan polise doğru havai fişek ve taş atıldığını, buna karşılık polisin de caminin bulunduğu bölgeyi temizlediğini söyledi.

'AKSA ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜ'

'İsrail polisinin saldırsının Aksa zaferinin 1. yıldönümünde gerçekleştiğini' ifade eden AA, geçen yıl 25 Temmuz'da İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar uyarınca Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörlerin kaldırılmasını hatırlatarak şöyle devam etti:

''Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine 27 Temmuz perşembe günü ikindi namazı için Harem-üş Şerif'e gelmiş, başta Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarını açmayan İsrail polisi, Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine tüm kapıları açmış ve on binlerce kişi Harem-üş Şerif'e girmişti.''

Kudüs'te Yahudilerin de kutsal kabul ettiği ve Tapınak Dağı dediği Harem-üş Şerif bölgesi, sık sık İsrail-Filistin çatışmalarına sahne oluyor.

'BATI ŞERİA'DA YAHUDİ YERLEŞİMCİLERE BIÇAKLI SALDIRI'

Kudüs'ün öncesinde İsrail işgali altındaki Batı Şeria karıştı.

Dün gece bir Yahudi yerleşimine sızıp üç İsrailliyi bıçaklayan ve içlerinden birinin ölümüne yol açan Filistinli gencin köyüne İsrail ordusu operasyon düzenledi.

SALDIRGANIN KÖYÜNE OPERASYON

Olay yerinde öldürülen Muhammed Tarık Der Yusuf isimli 17 yaşındaki Filistinli saldırganın Kudüs'ün kuzeyindeki Kauber köyünü bugün basan İsrail askerleri, 4 Filistinliyi gözaltına aldı ve köyün giriş-çıkışlarına kontrol noktaları kurdu.

İsrail'in Filistinli saldırganların evlerini yıkma uygulaması burada da hayata geçecek.

HAMAS'TAN ÖVGÜ

Gazze'yi yöneten ve son günlerde yine İsrail'le savaşın eşiğine gelen Hamas ise Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırıyı öven bir açıklama yaptı.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum ''İşgalcilerin halkımıza karşı her gün işlediği çirkin suçlara karşılık cesur bir eylem'' dedi.