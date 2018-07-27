Mescid-i Aksa'ya müdahale eden İsrail polisi, Harem-üş Şerif'in tüm kapılarını kapattı

'2 FİLİSTİNLİ YARALANDI'
El Meğaribe kapısı önünde toplanan yüzlerce Filistinlinin "Canımız, kanımız sana feda ey Aksa'' diye slogan attığını aktaran AA'ya göre, onlarca İsrail polisi saldırdı ve ilk etapta 2 Filistinli yaralandı.
AA'nın haberinde şu izlenimler paylaşıldı:
İSRAİL, HAREM-ÜŞ ŞERİF'İN KAPILARINI KAPATTI
''İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki saldırısının ardından Harem-üş Şerif'in de tüm kapılarını kapattı.''
Fransız haber ajansı AFP de Aksa'yı yöneten Ürdün'e bağlı vakfın, Harem-üş Şerif'in tüm kapılarının kapatıldığını teyit ettiğini belirtti.
İSRAİL POLİSİ: BİLİNMEYEN BİR SEBEPTEN…
Reuters'e konuşan İsrail polis sözcüsü, bilinmeyen bir sebepten El Aksa'dan polise doğru havai fişek ve taş atıldığını, buna karşılık polisin de caminin bulunduğu bölgeyi temizlediğini söyledi.
'AKSA ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜ'
'İsrail polisinin saldırsının Aksa zaferinin 1. yıldönümünde gerçekleştiğini' ifade eden AA, geçen yıl 25 Temmuz'da İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar uyarınca Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörlerin kaldırılmasını hatırlatarak şöyle devam etti:
Kudüs'te Yahudilerin de kutsal kabul ettiği ve Tapınak Dağı dediği Harem-üş Şerif bölgesi, sık sık İsrail-Filistin çatışmalarına sahne oluyor.
'BATI ŞERİA'DA YAHUDİ YERLEŞİMCİLERE BIÇAKLI SALDIRI'
Kudüs'ün öncesinde İsrail işgali altındaki Batı Şeria karıştı.
Dün gece bir Yahudi yerleşimine sızıp üç İsrailliyi bıçaklayan ve içlerinden birinin ölümüne yol açan Filistinli gencin köyüne İsrail ordusu operasyon düzenledi.
SALDIRGANIN KÖYÜNE OPERASYON
İsrail'in Filistinli saldırganların evlerini yıkma uygulaması burada da hayata geçecek.
HAMAS'TAN ÖVGÜ
Gazze'yi yöneten ve son günlerde yine İsrail'le savaşın eşiğine gelen Hamas ise Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırıyı öven bir açıklama yaptı.
Hamas sözcüsü Fevzi Berhum ''İşgalcilerin halkımıza karşı her gün işlediği çirkin suçlara karşılık cesur bir eylem'' dedi.
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