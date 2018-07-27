Suriye ordusu İdlib’i kurtarmaya hazırlanıyor

Sputnik'e konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, "Askeri birlikler, Hama bölgesinin kuzeyine konuşlandırılıyor. Bir sonraki aşamada, Ceyş el-İzza örgütünün Kafr Zita, el-Latamina, Latmin, el-Zekat Arbain, el-Lahaya ve Ma'arkaba köylerindeki mevzilerine taarruz planlanıyor" ifadelerini kullandı.
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İdlib bölgesindeki militanların Suriye ordusu mevzilerine geniş kapsamlı saldırı hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi aldıklarını anlatan kaynak, "Mevzilerin güçlendirilmesi için gereken tedbirler alındı. Ordu birliklerimiz şimdi her türlü saldırıyı püskürtebilir" dedi.
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