‘Suriye savaşının, Lübnan üretimine zararı 35 milyar dolar’

Lübnan İthalatçılar ve İhracatçılar Sendikası Genel Sekreteri İbrahim el-Tarşişi, Suriye savaşı yüzünden Lübnanlı çiftçilerin 10 milyar dolar, üretimin de 25 milyar dolar zarar ettiğini belirterek, “Kayıplar devam ediyor” dedi.

Sputnik'e konuşan el-Tarşişi, "Tarımla uğraşan insanlar ürünlerini satamadı. Birçok ürün, Suriye'deki Nasib sınır kapısı üzerinden Ürdün ve Suudi Arabistan'a gidiyordu. Bu sınır kapısı kapandıktan sonra umutsuz bir durumda kaldı. Her yıl yaklaşık 550 bin ton sebze ve meyvenin bir şekilde ihraç edilmesi gerekiyordu. Lübnan hükümeti, deniz lojistiğini sağlamak için 50 milyon dolar harcadı. Ancak işe yarar bir şey çıkmadı, Lübnan ürünün nihai fiyatı çok yüksek oldu. Sonuç itibariyle Lübnan'da meyve sebze fiyatları çok düştü, birçok çiftçi bağ bahçesini bıraktı" ifadelerini kullandı.

İbrahim el-Tarşişi, "Savaş yüzünden Suriye pazarını da kaybettik. Halbuki Suriye, Lübnan ürünlerinin satış hacmine göre Suudi Arabistan'dan sonra ikinci pazardı. Suriye her yıl yaklaşık 50 bin ton en iyi Lübnan meyve ve sebze alıyordu" dedi.

Lübnan tarım sektörünün krizde bulunduğunu kaydeden el-Tarşişi, "Suriye'deki savaş en kısa zamanda bitse dahi tarım sektörümüzün kendine gelmesi ve eski üretim düzeyine dönmesi için daha uzun zaman gerekecek" diye ekledi.