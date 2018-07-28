İsrail’e ait F-35’in gizli kalması gereken güzergahı açık bırakıldı

Flightradar24.com sitesine göre, 23 Temmuz Pazartesi günü Nevatim hava üssünden kalkan İsrail savaş uçağı önce Gazze'nin kuzey sınırları yakınlarında, ardından da deniz üzerinden Haifa kenti yönünde uçtu.

The Aviationist'in aktardığına göre, ‘hayalet' uçağının güzergahının nasıl açık erişime düştüğüne dair iki tahmin yürütülüyor.

İlkine göre, bu kasıtlı olarak yapıldı. F-35, İsrail'in ilk kez Davut'un Sapanı hava savunma sistemini kullandıktan birkaç saat sonra göründü. Bazı uzmanlar, uçağın ortaya çıkmasının Suriye'ye karşı psikolojik savaşın bir parçası olduğu görüşünü dile getiriyor.

Ancak İsrail Hava Kuvvetleri'nin çeşitli operasyonlarda F-35 savaş uçaklarını kullandığı uzun süredir biliniyor. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin, 23 Mayıs'taki açıklamasında, F-35'lerin hizmete alındığını ve görevlerini yerine getirdiğini söylemişti. Böylelikle, İsrail'in Suriye veya İran'a süper modern hava aracına sahip olduğunu hatırlatmanın hiçbir lüzumu yoktu.

Bu yüzden birçok uzman, İsrail ‘hayalet' uçağının internetteki radarlarda ortaya çıkmasının, transponderin çalıştırılmasından kaynaklanan bir hata olduğunu düşünüyor. Bu, eğer gerçekse, gizlilik konusunda dünyanın en hassas ordusu kendi gizlilik rejimini ihlal etmiş olduğunu gösteriyor.