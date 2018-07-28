Afganistan'da ebelik eğitimi merkezine saldırı

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 3. bölgesinde bulunan ebelik eğitim merkezi girişinde önce patlama olduğu, ardından da saldırganların eğitim merkezinin içine girerek silahla ateş açtığını belirtti.

Saldırganların sayısının henüz bilinmediğini ifade eden Hogyani, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını söyledi.

Hogyani, bölgeye gönderilen çok sayıda güvenlik görevlisi ile saldırganlar arasında çatışmanın devam ettiğini vurguladı.

10 KİŞİ KAYIP

Hogyani AFP'ye yaptığı açıklamada da saldırı sırasında merkezde öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 67 kişinin olduğunu söyledi. Hogyani 57 kişinin güvenli bir bölgeye kaçtığını ancak 10 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak IŞİD geçtiğimiz günlerde kentte birçok saldırı yapmıştı.

ABD ve Afganistan güöleri bölgede Taliban ve IŞİD'e yönelik operasyonlarını da sürdürüyor.