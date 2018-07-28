Rus Hava Kuvvetleri, Hmeymim üssüne hedeflenen İHA'yı imha etti

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye bölgesinin kuzeyindeki yasadışı silahlı oluşumların kontrolünde olan bir noktadan kalkan İHA'nın Rıs Hmeymim üssüne doğru yaklaşmaktayken imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, “27 Haziran tarihinde hava kararırken Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, hava sahası kontrol araçlarıyla Lazkiye’nin kuzeyinde yasadışı silahlı oluşumlarının kontrolündeki bölgeden harekete geçirilen, Rusya’nın Hmeymim’deki hava üssüne kuzeybatı yönünden yaklaşan bir insansız hava aracı (İHA) tespit etti” ifadelerine yer verildi.

Uçaksavar ateş gücüyle ‘hava hedefinin üssün uzağında imha edildiği’ belirtilen açıklamada, “Yaralanan ya da herhangi bir maddi hasar yok. Rusya’nın Hmeymim’deki hava üssü olağan bir düzende işlevine devam ediyor” dendi.

Merkez, bölgedeki yasadışı silahlı oluşumların komutanlarına provokasyonlardan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.