Filistinli gruplardan İstanbul'da 'Yüzyılın Anlaşması' deklarasyonu: ABD haklarımızı hiçe sayıyor

İstanbul'da bir araya gelen Filistinli gruplar, İsrail işgalini pekiştireceği belirtilen ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulan ABD planına karşı ve Filistin'in iç bölünmüşlüğünün bitirilmesi için ortak bir deklarasyon yayımladı.

Hamas, Fetih, Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Filistin Ulusal Girişimi Hareketi, Filistinli akademisyen, araştırmacı ve STK temsilcileri tarafından yayımlanan deklarasyonda, ABD'nin ve İsrail'in dayatmalarına karşı ortak mücadele çağrısında bulunuldu.

Siyasi Kalkınma Vizyonu Merkezi ve Stratejik ve Diplomatik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen toplantıya, Hamas Siyasi Büro üyeleri Husam Bedran ile Musa Ebu Merzuk, Fetih Hareketi Merkezi Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Hindi, FHKC Genel Sekreter Yardımcısı Ebu Ahmed Fuad, FHDKC'den Nihad Ebu Guş ile Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi katıldı.