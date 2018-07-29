'Filistin'in cesur kızı': Filistin özgürleşene kadar mücadeleme devam edeceğim

İsrail askerlerini tokatlarken görüntülenen, Aralık 2017'de gözaltına alınan ve 'Filistin'in cesur kızı' olarak anılan 17 yaşındaki Ahed Tamimi serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Filistin özgürleşene kadar mücadeleme devam edeceğim" dedi.

© REUTERS / Mohamad Torokman 'Filistin'in cesur kızı' 8 ay sonra serbest

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki 'Filistin'in cesur kızı' Ahed Tamimi, tutuklanmasının azmini kırmadığını, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Filistinli cesur kız Tamimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tutuklanmam moralimi bozmadı, azmimi kırmadı. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail işgaline karşı mücadelemi ve kavgamı sürdüreceğim" dedi.

'EĞİTİM VE HALK DİRENİŞİYLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEK İÇİN OKULA GERİ DÖNECEĞİM'

Hayatına kaldığı yerden devam edeceğini ve okuluna geri döneceğini dile getiren Tamimi, "Eğitim ve halk direnişiyle mücadeleyi sürdürmek için okul sıralarına geri döneceğim" ifadelerini kullandı. Tamimi ayrıca İsrail hapishanelerinde onlarca Filistinli kadın tutuklunun bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Filistinli esir kadınlar çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Bu esirler güçlerini yitirmemeye çalışıyor. Arkamda çok büyük cezalara çarptırılan bir sürü esir kadın bıraktım."

© AFP 2018 / Ahmad GHARABLI İsrail askerleri 'Filistinli cesur kız' Tamimi’nin ağabeyini gözaltına aldı

İsrail'in yaklaşık 8 aylık tutukluluğundan sonra bu sabah serbest bıraktığı Ahed Tamimive annesi Neriman, ilk olarak Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret etmiş, ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, Tamimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.