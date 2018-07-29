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18:30 29 Temmuz 2018
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    'Özgürlük filosu'

    İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

    © AA /
    Ortadoğu
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    İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu, İsrail ordusu (IDF) tarafından durduruldu.

    İsrail Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçağı Hatzerim Hava Üssü
    © REUTERS / Amir Cohen
    İsrail’e ait F-35’in gizli kalması gereken güzergahı açık bırakıldı
    İsrail ordusuna ait deniz güçleri, uyarılara rağmen Gazze'ye doğru ilerlemeyi sürdüren Özgürlük Filosu'na ait gemiyi Gazze Limanı'na 49 mil mesafede durdurdu.

    Özgürlük Filosu'nun resmi sayfasından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin gemideki gönüllüleri anonslarla daha fazla ilerlememeleri konusunda uyardığı, gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulunduğu ifade edildi.

    Uluslararası Fransa Radyosu'nun haberine göre aktivistler, bir grup savaş gemisinin filonun yakınında seyrettiğini ve her an İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kalınabileceğini dile getirdi. Kısa süre içinde teknenin dış dünya ile irtibatının kopabileceği ifade edildi.

    Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan ve Norveç bayrağı asılı gemide aralarında gazeteci ve insan hakları savunucularının da yer aldığı 16 ülkeden 22 kişi bulunuyor.

    Gazze-İsrail sınırı- Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü
    © REUTERS / Mohammed Salem
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    İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI

    Olayla ilgili İsrail yönetimindense henüz bir açıklama yapılmadı.

    İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze'ye yönelik ablukayı dünyaya anlattı.

    Gazze Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

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    Etiketler:
    Gazze'ye 3. Özgürlük Filosu, İsveç, Gazze, Norveç, İsrail
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