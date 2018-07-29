İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu, İsrail ordusu (IDF) tarafından durduruldu.

© REUTERS / Amir Cohen İsrail’e ait F-35’in gizli kalması gereken güzergahı açık bırakıldı

İsrail ordusuna ait deniz güçleri, uyarılara rağmen Gazze'ye doğru ilerlemeyi sürdüren Özgürlük Filosu'na ait gemiyi Gazze Limanı'na 49 mil mesafede durdurdu.

Özgürlük Filosu'nun resmi sayfasından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin gemideki gönüllüleri anonslarla daha fazla ilerlememeleri konusunda uyardığı, gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulunduğu ifade edildi.

Uluslararası Fransa Radyosu'nun haberine göre aktivistler, bir grup savaş gemisinin filonun yakınında seyrettiğini ve her an İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kalınabileceğini dile getirdi. Kısa süre içinde teknenin dış dünya ile irtibatının kopabileceği ifade edildi.

Israël a intercepté un bâteau de militants anti-blocus au large de Gaza (armée) https://t.co/tufHli3Cqj pic.twitter.com/pXtO0XYVZ3 — RFI (@RFI) 29 Temmuz 2018

Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan ve Norveç bayrağı asılı gemide aralarında gazeteci ve insan hakları savunucularının da yer aldığı 16 ülkeden 22 kişi bulunuyor.

Olayla ilgili İsrail yönetimindense henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze'ye yönelik ablukayı dünyaya anlattı.

Gazze Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.