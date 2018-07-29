İranlı milletvekilinden yönetime eleştiri: İran'ı 40 yıldır 200 aile rehin almış durumda

© REUTERS / Thomas Peter İran'da muhalif liderlere ev hapsi kaldırılıyor

Başkent Tahran'daki İran meclisinde milletvekillerine hitap eden Hadimi, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve susuzluk gibi sorunların derinleşerek devam ettiğini belirtti. Hadimullah, "Liyakatsizlik, hükümetlerin verimsizlik ve zayıflıkları halkın sorunlarının derinleşmesine sebep olmaktadır. Fakat ne bu durumu düzeltmeye yönelik bir kararlılık ne de güç var" değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki sorunların ülke yönetimindeki liyakatsiz yöneticilerden kaynaklandığını ileri süren Hadimi, "40 yıldan bu yana İran'ı 200 aile rehin almış durumda. Bu aileler o bakanlıktan bu bakanlığa geçip duruyorlar" ifadesine yer verdi.

İranlı Öğrenciler Ajansı ISNA'ya göre, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Hadimi, ekonomik sorunlara sebebiyet veren yöneticilerin ivedilikle görevden alınması ve yolsuzluklara bulaşanların bir an önce cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

EKONOMİK KRİZ GÖSTERİLERE NEDEN OLDU

Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer kentlere yayılan ve 25 kişinin ölümüne sebep olan gösteriler hâlâ sıcaklığını korurken, birkaç gün önce Tahran'da kentin en önemli alış-veriş merkezlerinden Tahran Büyük Çarşı esnafı, ekonomik gidişatı gerekçe göstererek, kepenklerini kapattı ve bu durum ülkede yeni protesto gösterilerinin başlamasına neden oldu.

DOLAR 10 BİN TÜMENİ GEÇTİ

© AP Photo / Ronald Zak İran Merkez Bankası Başkanı değişti

Serbest piyasada 5 ay önce 4 bin tümen civarındaki doların birkaç gün içerisinde 6 bin 500 seviyelerine çıkması hükümeti harekete geçirmiş, nisan ayında dolar 4 bin 200 tümende sabitlenmiş, bankalar ile izinli sarrafların dışında alış-satış yasaklanmıştı. Bu tedbir, doların ateşini düşürmediği gibi, piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti. Dövizdeki ani artış halkın alım gücünü düşürdü.

Muhafazakar siyasetçi eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad geçen aylarda İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve kardeşi Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yi sert bir şekilde eleştirmiş ve ülkenin içerinde bulunduğu sorunlardan sorumlu tuttuğu Laricani kardeşlerin görevden alınmasını istemişti.