İranlı milletvekilinden yönetime eleştiri: İran'ı 40 yıldır 200 aile rehin almış durumda

İran'daki sorunların ülke yönetimindeki liyakatsiz yöneticilerden kaynaklandığını ileri süren Hadimi, "40 yıldan bu yana İran'ı 200 aile rehin almış durumda. Bu aileler o bakanlıktan bu bakanlığa geçip duruyorlar" ifadesine yer verdi.
İranlı Öğrenciler Ajansı ISNA'ya göre, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Hadimi, ekonomik sorunlara sebebiyet veren yöneticilerin ivedilikle görevden alınması ve yolsuzluklara bulaşanların bir an önce cezalandırılması gerektiğini kaydetti.
EKONOMİK KRİZ GÖSTERİLERE NEDEN OLDU
Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer kentlere yayılan ve 25 kişinin ölümüne sebep olan gösteriler hâlâ sıcaklığını korurken, birkaç gün önce Tahran'da kentin en önemli alış-veriş merkezlerinden Tahran Büyük Çarşı esnafı, ekonomik gidişatı gerekçe göstererek, kepenklerini kapattı ve bu durum ülkede yeni protesto gösterilerinin başlamasına neden oldu.
DOLAR 10 BİN TÜMENİ GEÇTİ
Muhafazakar siyasetçi eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad geçen aylarda İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve kardeşi Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yi sert bir şekilde eleştirmiş ve ülkenin içerinde bulunduğu sorunlardan sorumlu tuttuğu Laricani kardeşlerin görevden alınmasını istemişti.
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