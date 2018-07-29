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22:11 29 Temmuz 2018
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    Mescid-i Aksa

    İsrail Kudüs'ü ziyarete giden 90 Türk vatandaşını ülkeye almadı

    © AFP 2018 / THOMAS COEX
    Ortadoğu
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    İsrail polisi özel seyahat acentesiyle Kudüs'ü ziyarete gelen 90 Türk vatandaşının, 'vizeleri olmadığı' iddiasıyla ülkeye girişine izin vermedi.

    Mescid-i Aksa
    © AFP 2018 / THOMAS COEX
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    Sıla Tur seyahat acentesi yetkilisi Mustafa Biçkioğlu, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, firmaları aracılığıyla Kudüs'ü ziyaret etmek amacıyla geldikleri Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanında 'vizeleri olmadığı iddiasıyla' 90 Türk vatandaşının ülkeye girişine izin verilmediğini belirtti.

    Biçkioğlu, bu sabah İstanbul'dan Tel Aviv'e yerel saatle sabah 09.30'da ulaşan ziyaretçi grubun, havalimanında vize kontrolünün ardından İsrail'e girişine izin verilmediğini ifade etti.

    'TOPLU VİZE ALINDI'

    Ben Gurion Havalimanında bekletilen Türk yolcuların, İsrail'e vizesiz geldiği iddiasını reddeden Biçkioğlu, önceki Kudüs turlarında olduğu gibi grupta bulunan kişiler için İsrail Konsolosluğu'ndan toplu vize aldıklarını dile getirdi.

    'VİZE OLMADAN TÜRKİYE'DEN AYRILMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

    İsrail Türk mahkeme
    © REUTERS / Ammar Awad
    İsrail, gözaltına aldığı Türk vatandaşlarını sınırdışı etti
    Vize olmadan Türkiye'den ayrılmalarının mümkün olmadığının altını çizen Biçkioğlu, "Kudüs'e turist getiren tur firmaları için İsrail her yolcuya ayrı ayrı vize vermiyor. Konsolosluğun verdiği vize yerine geçen belge tüm yolcular için vize yerine geçiyor. Biz de Kudüs turumuza katılan yolcularımız için İbranice vize yazısını almıştık ancak buraya gelince vizeleri olmadığı iddiasıyla 90 yolcumuzun İsrail'e girişine izin verilmedi" diye konuştu.

    Biçkioğlu, İsrailli makamlarından bunun dışında başka bir açıklama yapılmadığını aktardı.

    TÜRKİYE'YE GERİ GÖNDERİLDİLER

    Ülkeye alınmayan yolculardan 15'nin 18.45 Tel Aviv-İstanbul seferi yapan uçakla İsrail tarafından Türkiye'ye gönderildiği, kalan yolculardan 33'ünün 21.45'teki Türk Hava Yolları uçağı ile sınır dışı edileceğini aktaran Biçkioğlu, geri kalan yolcuların ise bir sonraki seferlerdeki koltuk uygunluğuna göre Türkiye'ye dönüşünün gerçekleşeceğini söyledi.

    'KAÇAK MUAMELESİ GÖRDÜK'

    İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı
    © AA /
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    İsrail'e girişine izin verilmeyen yolculardan yüksek lisans öğrencisi Sümeyra Sevgülü Hacıibrahimoğlu (23), İsrail görevlilerin kendilerine kaçak muamelesi yaptığını belirtti. Girişlerine izin verilmedikten sonra gruptaki birkaç kişinin İsrail güçlerince güvenlik sorgu odasına götürüldüğünü vurgulayan Hacıibrahimoğlu, daha sonra geri kalan yolcuların gruplar halinde farklı odalara alındıklarını ve başlarında İsrailli görevlilerinin nöbet tutuğunu ifade etti.

    Hacıibrahimoğlu, "Güvenlik sorgu odasında birkaç arkadaşımızı sorguladılar sonra biz de gruplar halinde farklı odalara götürüldük ve görevliler başımızda hazır bekledi. Vizemizin olmadığını ve sınır dışı kararının yapılan görüşmelerin ardından karara bağlanacağını söylediler. Aramızda bazı aileler aynı odaya gitme isteğini dile getirdi. Ancak İsrail polisi, bu isteği reddederek aileleri bile birbirinden ayırdı" dedi.

    Yolcularla ilk andan itibaren temas halinde olan Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrailli yetkililer nezdinde konuyu yakından takip ediyor.

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    Etiketler:
    Türkiye-İsrail İlişkileri, Vize, Turist, İsrail, Türkiye
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