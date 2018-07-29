Suriye’de militanlar ellerindeki tank, obüs ve mobil uçaksavarları teslim etti

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki gerilimi azaltma bölgesinde, yasadışı silahlı oluşumların ellerindeki 3 tank, 2 obüs ve 5 mobil uçaksavarı teslim ettikleri belirtildi.

Merkezin açıklamasında, "Güneybatı gerilimi azaltma bölgesinde Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin desteğiyle yerleşim yetkilileri ve yasadışı silahlı oluşumların liderleriyle yapılan görüşmeler sonucunda militanlar 3 tank, 2 obüs, 5 mobil uçaksavar, 1 ağır makineli tüfek ve 3 pikap, ayrıca çok sayıda çeşitli mühimmat teslim etti" ifadelerine yer verildi.

Sağlanan ateşkese rağmen İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyette olan yasadışı silahlı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam edildiği belirtilen açıklamada, gün içerisinde Lazkiye bölgesinde ve Halep'in iki mahallesinde ateş açıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Merkez, yasadışı silahlı örgütlerin komutanlarını silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve kontrollerinde olan bölgelerde barışçıl bir çözüm üretmeye çağırdı.

Açıklamada, sığınmacı kamplarından Doğu Guta'ya şimdiye kadar 73 bin 700'den fazla kişinin döndüğü, son bir gün içinde 91 Suriyelinin evlerine dönüş yaptığı, Rus askeri doktorların gün içinde 30'u çocuk 71 kişiye tıbbi yardım sağladıkları ifade edildi.